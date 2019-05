Mara Venier intervista, triste retroscena: “Il dolore più grande della mia vita”. La conduttrice si lascia andare a delle toccanti confessioni.

Mara Venier in un’ intervista al Corriere della Sera si lascia andare a delle toccanti confessioni, confermando che il dolore più grande della sua vita è legato alla malattia e alla morte di sua madre avvenuta nel 2015.

La conduttrice racconta anche il primo incontro con suo marito Nicola Carraro e conclude porgendo i suoi ringraziamenti alla Mediaset per i quattro anni passati lì. Ma vediamo nel dettaglio le parole della conduttrice più amata dagli italiani.

• Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!

Mara Venier in un’intervista racconta il dolore più grande della sua vita

Mara Venier concede una lunga intervista al Corriere della Sera e confessa che il dolore più grande della sua vita è quando sua madre, malata di Alzheimer, aveva smesso di riconoscerla. Non ha mai dimenticato quell’esatto momento in cui ha avvertito il distacco dalla donna più importante della sua vita. “Il giorno in cui sono andata a trovarla in clinica e lei mi ha detto con gli occhi persi ‘buongiorno signora’ sono morta anche io”.

Il primo incontro con Nicola Carraro

Nicola Carraro è il grande amore di Mara Venier. La conduttrice ha raccontato di averlo incontrato quando aveva 49 anni. Di lui ha amato subito il fatto che non volesse cambiare niente di lei. Si sono conosciuti in un ristorante dove c’erano molte donne interessate a conoscerlo: “Quando l’ ho visto entrare al ristorante ho pensato: ‘Oddio che cumenda milanese, non c’ entra proprio niente con me!”. E invece Nicola ha conquistato Mara distinguendosi: ”Io la conosco, so che lei fa un’ ottima pasta e fagioli”.

I ringraziamenti a Mediaset

Benché sia tornata stabilmente al suo posto in Rai con Domenica In, Mara non smette di ringraziare la Mediaset che le ha consentito di ripartire. La Venier, inoltre, spende parole di stima per Alessia Marcuzzi che ama come una figlia. La Marcuzzi, durante la scorsa edizione de L’Isola dei Famosi, l’ha anche convinta ad aprire il profilo Instagram che ha consentito Mara di catapultarsi nel nuovo mondo dei social network.