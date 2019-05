Michele Bravi, dopo il lungo periodo di silenzio dovuto all’incidente che l’ha coinvolto, torna sul palco con una commovente esibizione con Chiara.

Dopo essere scomparso dalle scene da diversi mesi, il noto cantante Michele Bravi torna ad esibirsi sul palco. L’ultimo anno è stato per lui un vero è proprio incubo a causa dell’incidente che l’ha visto coinvolto il 22 novembre scorso. Soprattutto perché nell’incidente stradale è stata coinvolta un’altra persona, una donna di 58 anni che guidava una moto, che perse la vita. Il lungo processo giudiziario ha indicato il cantante come indagato per reato di omicidio stradale. Tuttavia lo stesso avvocato del cantante, Manuel Gabrielli, ha rilasciato un’intervista al Corriera della Sera dove spiegava che secondo la reale dinamica dell’accaduto, Bravi non ha mai effettuato un’inversione a U ma avrebbe semplicemente imboccato una svolta a sinistra per avviarsi verso un passo carraio. E anche lo stesso cantante, nell’ultima settimana, Bravi ha rilasciato una particolare intervista al “Corriera della Sera” dove affermava che molte delle cose dichiarato sull’accaduto sono state già smentite. Nella medesima intervista Michele ha anche specificato che il momento di tornare a cantare sembrava essere ancora lontano, perché come tutte le cose, anche la sua voce ha un peso. Nonostante queste dichiarazioni però, il sito “Bitchyf” ha rivelato che Michele è tornato invece sul palco con un’esibizione davvero emozionante.

Michele Bravi torna a cantare sul palco, incontro commovente con Chiara

Nonostante al giornale de il “Corriere della Sera” il cantante ha rivelato di non voler tornare ancora a cantare, sembra che il momento invece sia arrivato. Come riporta il sito “Bitchyf”, ieri sera il cantante si è presentato inaspettatamente al Teatro Gerolamo di Milano. Nella struttura era in corso il concerto della nota cantante Chiara Galiazzo. Diversi sono i video che mostrano le esibizioni meravigliose della Galiazzo ma altrettanto diversi sono i video che mostrano i due, Michele Bravi e Chiara, esibirsi in un duetto sulle note della canzone “Grazie di tutto”. Un’esibizione che ha fatto molto piacere ai fan di entrambi i cantanti che hanno condiviso e postato foto e video con parole di supporto per il duro periodo del cantante.