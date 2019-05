Miriam Leone su Instagram: scatto in costume, i fan in delirio.

Una delle attrici più amate ed apprezzate in Italia è anche l’ex Miss Italia: Miriam Leone è bellissima. Su Instagram pubblica spesso scatti che lasciano i suoi followers a bocca aperta: sono circa 830 mila le persone che la seguono e che ogni giorno aspettano i suoi post. La sua semplicità è ciò che la contraddistingue: nei suoi scatti non è mai volgare ma riesce, con la sua bellezza acqua e sapone, ad essere sensuale. L’ex Miss Italia siciliana, oggi affermata attrice, è molto raffinata: i suoi occhi verdi ipnotizzano i fan. Scopriamo oggi cosa ha pubblicato.

Miriam Leone su Instagram: scatto in costume, i fan in delirio

Oggi, 25 maggio 2019, Miriam Leone ha pubblicato uno scatto che ha conquistato più di 85 mila like in pochi minuti. La bellissima attrice si trova al mare, il luogo non è specificato: indossa un costume intero a righe, una camicia appoggiata alle spalle ed un cappello di paglia. Lo stile raffinato la contraddistingue e rende l’ex Miss Italia una bellezza sui generis. Questo lo scatto:

La siciliana è diventata una delle attrici di Serie Tv più apprezzata: dalla fiction 1992 fino a I Medici. Inoltre la sua notorietà l’ha portata a Canneserie tra la giuria: è un nuovo festival delle serie tv. Ha conquistato la corona di Miss Italia nel 2008: oggi a 34 anni ha raggiunto molto successo per la sua bravura nella recitazione. Ha vinto il Premio Fabrique du Cinema in qualità di attrice rivelazione. Ha partecipato anche a molti film famosi, tra cui “Fai bei sogni”, tratto dal libro omonimo di Massimo Gramellini.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui