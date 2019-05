Caso Pamela Prati, Eliana Michelazzo pronta a dimostrare con le prove di essere stata lei stessa vittima per 10 anni della collega Pamela Perricciolo.

Non accenna lontanamente a placarsi l’eco intorno all’infinito caso del finto matrimonio di Pamela Prati con il fantomatico Mark Caltagirone. Dopo la confessione fiume dell’ex agente della Prati Eliana Michelazzo a Live-Non è la D’Urso, il pubblico è diviso in due: da un lato quelli che credono all’innocenza della Michelazzo, definitasi la prima vittima del sistema di bugie creato da Pamela Perricciolo; dall’altro lato, quelli che non si sono fatti commuovere dalle lacrime della manager romana e continuano a considerarla artefice di questo incredibile caso mediatico. L’ultima dichiarazione della Michelazzo in un commento su Instagram lascia intendere che la vicenda è ancora tutta da scoprire, con nuove inconfutabili prove che la stessa Eliana si è detta pronta a mostrare, a dimostrazione della propria innocenza.

Le parole di Eliana Michelazzo su Instagram

Eliana Michelazzo continua a stare al centro del caso Pamela Prati, che ha ormai preso una nuova direzione: ora che tutti hanno scoperto della non esistenza di Simone Coppi, marito fantasma di Eliana per bene 10 anni, resta da capire se la manager romana sia anche lei vittima di questa enorme menzogna, o se sia stata proprio lei, insieme alla collega Pamela Perricciolo, ad inventare l’esistenza dell’uomo. A uno dei suoi followers di Instagram, che le ha chiesto di pubblicare le chat con Simone Coppi per dimostrare di aver creduto veramente a questo amore fantasma, Eliana ha risposto senza alcuna esitazione: “Presto pubblicherò tutto”. Al momento il pubblico è spaccato tra quelli che credono a Eliana e chi invece la ritiene responsabile quanto le altre. Ma di sicuro un’eventuale pubblicazione delle chat private tra lei e il suo finto marito, potrebbe far cambiare idea a molti e farla uscire pulita da questa brutta vicenda.

Eliana contro tutti dopo la confessione

La confessione di Eliana Michelazzo a Live-Non è la D’urso ha lasciato tutti senza parole. Stando al suo incredibile racconto, l’agente sarebbe stata sposata virtualmente per 10 anni con un uomo mai visto di persona e avrebbe scoperto solo ora la sua inesistenza. Eliana sarebbe dunque lei stessa vittima dell’enorme vortice di bugie girate intorno al matrimonio di Pamela Prati. Tutto creato ad hoc, secondo le due parole, dalla sua ex collega e amica Pamela Perricciolo. Una storia inquietante, quella venuta fuori dal caso Pamela Prati, che vede ora tutti contro tutti, in uno scenario confuso che piano piano, grazie alle prove che Eliana si è detta pronta a mostrare, potrebbe chiarirsi e mostrarci finalmente la verità dei fatti.

