Dopo la confessione di Eliana, Pamela Prati, ospite della puntata di sabato di Verissimo, scoppia in lacrime con Silvia Toffanin. Ecco il motivo.

Dopo la puntata di mercoledì scorso di Live-Non è la D’Urso, in cui Eliana Michelazzo ha rivelato tutta la verità su Pamela Prati, il fantomatico Marco Caltagirone e loro presunte nozze, la famosa showgirl del Bagaglino è stata ospite della puntata di Verissimo in onda oggi 25 maggio 2019. Soltanto poche settimana fa, la bella sarda era stata ospite di Silvia Toffanin ed aveva confermato l’esistenza dell’imprenditore romano. E non solo. A distanza, invece, di poco tempo, Pamela sarà presente nello stesso studio televisivo. Ma questa volta, però, racconterà tutta la verità. Non tralasciando alcun particolare. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Per ulteriori news su Pamela Prati, le confessioni di Eliana Michelazzo e, soprattutto, come si risolverà la questione –> clicca qui

Verissimo, Pamela Prati scoppia in lacrime con Silvia Toffanin: ecco perché

Sapevamo che la confessione di Eliana Michelazzo avrebbe avuto un seguito davvero pazzesco. Proprio in un nostre recente articolo, infatti, vi abbiamo parlato del ricovero di urgenza di Pamela Perricciolo, altra agente della Prati. Stando a quanto appreso dal web, infatti, subito dopo le parole dell’ex corteggiatrice, Donna Pamela avrebbe fatto abuso di farmaci. Ma non solo. Perché, come detto precedentemente, la showgirl del Bagaglino si è recata negli studi di Verissimo per raccontare la sua verità. Da come si può vedere dalla foto mostrata in alto, si percepisce chiaramente il dolore che Pamela Prati prova nell’esprimere tutto ciò che le è capitato in questi cinque mesi. Stando alle sue parole, infatti, anche lei, come Eliana, sarebbe stata plagiata. Per questo motivo, quindi, è più che comprensibile il suo attuale stato d’animo.

La confessione di Pamela Prati

Alla conduttrice di Verissimo la showgirl sarda ha confessato tutto: ha ammesso che Mark Caltagirone non esiste. “L’ho capito in questi giorni ho visto delle foto che non appartenevano a lui. È una persona che fa l’agente.”, ha rivelato. Poi ha iniziato il racconto:

“Durante un momento di debolezza sono andata in un ristorante di Donna Pamela e Eliana: più volte mi hanno invitato. Donna Pamela mi disse che io sarei stata perfetta per un suo conoscente che si chiamava Mark Caltagirone”. Pamela ha spiegato che le due donne le spiegarono tutto su di lui, che le fecero vedere delle fotografie. “Un giorno a casa, ho inviato un messaggio a lui su Instagram, lui mi rispose e da lì iniziammo a scriverci. Mi raccontava che era in Siria, lavorava lì. Cominciammo a scambiarci messaggi dolci: dopo 4 mesi iniziammo a dirci parole d’amore. Lui diceva di amarmi. Da lì è nato tutto“.

La showgirl ha detto di non aver mai sentito la sua voce perchè l’uomo viveva in Siria e non c’era linea telefonica. La donna chiedeva di sentirlo per telefono e lui le dava giustificazioni. Pamela Prati voleva vederlo: ogni volta c’era un problema, di salute o di lavoro. “Io sono in un oblio, non posso pensare che non esiste. Sto male. Mi mancano i suoi messaggi. Se sono arrivata al punto di sposarmi, pensa a quanto sono innamorata. Io l’avrei visto la prima volta al matrimonio”: ha spiegato la sarda in lacrime.

Pamela Prati non può credere di aver vissuto un amore che non esiste. Spiega la sua paura ed è sotto choc per come è stata raggirata. “Mi sento in una situazione che non capisco, sono stata isolata da lui, era geloso, mi ha isolata dai miei amici, dalla mia famiglia. Uscivo solo con Eliana e Pamela: loro due mi facevano pressioni psicologiche. Mi hanno isolata dal mondo”, ha continuato.

La showgirl sarda ha svelato di non aver denunciato ma di aver querelato e denunciato per diffamazioni: ha accusato Eliana di non averla messa in guardia. La donna crede che le autrici di tutto questo siano Donna Pamela ed Eliana. Ciò che più l’ha umiliata sono state le bugie che ha detto alla sua famiglia: diceva di aver visto Mark perchè lei sentiva di averlo visto. “Mi fecero conoscere il bimbo che io pensavo di dover prendere in affido, ma non so chi era quel bambino“: ha svelato. Pamela Prati ha rivelato di essere stata plagiata: ha rivelato che l’hanno costretta a non dire nulla. “Lui è sempre stato il mio sogno di sempre”: le parole della showgirl in lacrime che ancora non riesce a credere che lui non esista.

“Mi sono state dette troppe bugie, io ho difeso colui di cui mi sono innamorata. Ho creduto in una favola, sono una stupida“, ha aggiunto Pamela Prati annunciando di essere stata minacciata da sconosciuti tramite bigliettini lasciati fuori la porta di casa con una bottiglia d’acido. Ha inoltre smentito le voci che giravano su di lei sulla questione dei soldi. “Non ho debiti, non ho percepito un euro per questo storia”, ha concluso.