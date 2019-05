Programmi Tv oggi pomeriggio, sabato 25 Maggio. Ecco tutti i programmi del pomeridiano. Soffermandoci in particolare sui maggiori programmi di punta.



Programmi Rai oggi pomeriggio, sabato 25 maggio

Siete curiosi di conoscere tutti i programmi Rai di oggi pomeriggio? Su Rai Uno, alle ore 15:00, Alberto Angela condurrà una nuova puntata di Passaggio a Nord Ovest. Dedicando, principalmente, quest’appuntamento alla città di Bologna. Subito dopo, proseguirà l’appuntamento con lo show di Marco Liorni, Italia Sì. Giunto all’ultimo appuntamento del talk, il famoso conduttore è pronto a regalare una puntata davvero imperdibile. I programmi di Rai Due, invece, sono prettamente dedicati allo sport. In occasione del Giro d’Italia, infatti, il palinsesto si concentrerà principalmente su questo evento. A partire dalle ore 14:00, in cui verrà mostrata la diretta della quattordicesima tappa. Fino alle 18:30. L’orario della messa in onda di Piazza di Siena, appuntamento dedicato all’equitazione. Differente, invece, la situazione su Rai Tre. Alle ore 15:00, infatti, inizia il classico appuntamento con Tv Talk. Lo show che passa in rassegna i momenti più belli della settimana televisiva.

Per ulteriori news su tutti i programmi e le loro imperdibili anticipazioni –> clicca qui

Tutti i programmi Mediaset di oggi pomeriggio

Sulle reti Mediaset, invece, continuano i classici appuntamenti pomeridiani. Su Rete Quattro, infatti, l’intero pomeriggio è dedicato alla messa in onda de Il ritorno di Colombo. Il sesto episodio della seconda stagione dell’amata serie televisiva si concentrerà sull’omicidio di Theresa Gorend, una scrittrice. Chi l’avrà ammazzata? Su Canale 5, invece, dopo gli appuntamenti con Una Vita e Il Segreto, Silvia Toffanin condurrà un nuovo appuntamento di Verissimo. Tantissimi ospiti quest’oggi, ma soprattutto Pamela Prati. Ed, infine, su Italia Uno ampio spazio ad amate serie televisive. A partire dalle 14:55 con The Flash fino alle 16:40 con Dc’s Legends of Tomorrow.

Programmi Tv delle altre reti sabato 25 maggio

Altrettanto interessanti ed imperdibili gli appuntamenti pomeridiani di altre reti televisive. Su Real Time, infatti, a partire dalle 15:30 ci sarà una vera e propria maratona de Il Salone delle Meraviglie. Il documentario del parrucchiere romano dei Vip, Federico Fashion Style. Oppure, su Mediaset 20, dove il pomeriggio è interamente dedicato alle serie televisive. A partire dalle ore 13:00 con The Big Bang Theory. Fino alle ore 14:00 con ben sette puntate di Hostages.

Insomma, un sabato pomeriggio davvero ‘da leoni’, no?