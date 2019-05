The Voice 2019, chi è Elisabetta Pia Ferrari. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla cantante del team di Gigi D’Alessio

Martedì 21 Maggio è andata in onda una nuova puntata di The Voice. La quinta puntata del noto talent è stata dedicata ancora una volta alle Blind Auditions, ovvero alle selezioni di ogni singolo talento. Solo alla fine di questo appuntamento, poi, sono state composte le squadre ufficiali. Durante le audizioni di martedì, Gigi D’Alessio è riuscito a completare la sua squadra. Aggiungendo, così, al suo team: Elisabetta Pia Ferrari. Ma chi è esattamente? Conosciamo di lei tutto nel minimo dettaglio.

The Voice 2019, chi è Elisabetta Pia Ferrari: la voce soul che ha incantato Gigi D’Alessio

Elisabetta Pia Ferrari ha 29 anni. Vive a Terracina, ed ha origini miste. La madre, infatti, è romana verace. Mentre il padre è senegalese. La sua vita quotidiana è davvero molto impegnativa. Oltre al suo impegno lavorativo come consulente commerciale per una multinazionale, Elisabetta è anche mamma di cinque figli. “È difficile crescerli, ma è davvero bellissimo”, dichiara la cantante. Contemporaneamente a questi impegni, la Ferrari coltiva anche la sua grande passione: la musica ma, soprattutto, il canto. Sul palco di The Voice arriva perché, come dichiarato da lei stessa, ha voglia di competizione. Ai giudici, Elisabetta canta Come di Jain. Conquistando i tre giudici rimanenti: Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini e Guè Pequeno (Morgan, invece, aveva già completato la sua squadra, quindi non poteva assolutamente ‘acquistarne di nuovi). Tuttavia, però, le idee di Elisabetta sono molto chiare: “Vado con Gigi”, dice.