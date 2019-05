The Voice 2019, chi è Violet. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla cantante del team di Morgan

Martedì 21 Maggio è andata in onda l’ultima puntata delle Blind Auditions di The Voice 2019. In queste cinque appuntamenti, dedicati principalmente alle selezioni, ogni singolo coach ha avuto la possibilità di vedersi esibire più di 100 cantanti. E d scegliere, al termine delle loro esibizioni, chi potesse fare al caso loro. Morgan, cantante rock, è stato il primo giudice a terminare la sua squadra. Con le idee abbastanza chiare sin dalla prima puntata, l’ex marito di Asia Argento ha ‘acquistato’ talenti molto diversi tra di loro. Ma con un elemento in comune: la bravura. Tra i nomi dei concorrenti ufficiali del suo team, spunta il nome di Violet. Chi è esattamente la ragazza? Scopriamo tutto nel minimo dettaglio.

Per ulteriori news su The Voice 2019, le schede di tutti i concorrenti, i giudici, la conduttrice ed, infine, per non perderti alcun aggiornamento sul famoso talent di Rai Due –> clicca qui

The Voice 2019, chi è Violet: la giovane cantante che ha stregato Morgan

Viola Bologna, in arte Violet, è nata a Livorno. Ed ha 18 anni. Attualmente impegnata con gli studi linguisti presso il Liceo della sua città, la giovane coltiva contemporaneamente anche la sua grande passione: il canto. Sul palco di The Voice, Viola porta uno dei suoi inediti. “È il pezzo cronologico della mia storia”, dichiara la livornese prima di intonare “Non riesco a parlare”. Un pezzo che ha conquistato, sin dalla prima nota, Morgan ed Elettra. Nonostante l’imprecisione e l’inesattezza di alcune note, anche Guè Pequeno è soddisfatto dell’esibizione. Tanto da girarsi. Tuttavia, però, Viola ha le idee molto chiare e precise. “Vado con Morgan perché mi sento collegata con lui”, dichiara la giovane livornese.