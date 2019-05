Oggi a Verissimo tra gli ospiti presenti in studio abbiamo visto Ignazio Moser in compagnia di Cecilia Rodriguez: l’argentina confida e ammette la sua incredibile gelosia.

Oggi, 25 maggio, è l’ultima puntata del noto salotto pomeridiano condotto da Silvia Toffanin. “Verissimo” tuttavia chiude veramente in bellezza con ospiti attesi come Pamela Prati che ha rilasciato le sue ultime e incredibili dichiarazioni. Nella puntata però è stata presente anche una nota coppia del piccolo schermo, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Il loro amore ha avuto infatti inizio in un noto reality show, il “Grande Fratello”. Il 31 ottobre del 2017 la Rodriguez abbandona ogni dubbio e, dopo aver lasciato alle spalle la relazione con Francesco Monte, sceglie definitivamente Ignazio. Da all’ora la loro storia procede a gonfie vele andando contro i giudizi e lo scetticismo di chi pensava fosse soltanto una relazione nata per la tv. Nella puntata trasmessa oggi in onda però hanno rivelato qualche dettaglio in più riguardo la loro bellissima storia.

Verissimo, Cecilia Rodriguez ammette la sua gelosia per Ignazio Moser

La conduttrice parte subito chiedendo come procede la loro storia d’amore. Dopo l’ultima intervista rilasciata dalla coppia a “Verissimo”, l’argentina dichiara di essere sempre più innamorata ma di essere anche più gelosa di prima. Con molta sincerità infatti la Rodriguez dichiara più e più volte di essere incredibilmente gelosa e di non riuscire a fingere. In particolare, dopo la Toffanin ha mostrato alcune foto a petto nudo di una sfilata di Moser, Cecilia ammette di aver litigato tutto il giorno con Moser. Lui la provoca con alcune frecciatine e di conseguenza la Rodriguez non si tiene nulla. Ma a parte queste piccole discussioni, la conduttrice sottolinea l’incredibile presenza dell’argentina nei suoi confronto per tenere Moser sempre sotto controllo. Una gelosia che la bella Cecilia non riesce proprio a tenere sotto controllo.

I progetti futuri della coppia

Nella vita della coppia, Moser è l’unico che vorrebbe un bambino. A quanto pare infatti per la Rodriguez non è ancora arrivato il momento giusto per dedicare il tempo ad un’altra persona poiché definisce già Ignazio come un bambino a cui badare. Per quanto riguarda invece il matrimonio, i due non si sbilanciano più di tanto e dichiarano alla Toffanin: “Quando lo sapremo, ti invieremo l’invito”.