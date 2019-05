Verissimo, Francesco Renga si commuove ricordando la madre: “È una ferita che non si rimarginerà mai”. Ecco cosa ha raccontato a Silvia Toffanin.

Ospite dell’ultima puntata di Verissimo del 25 maggio 2019, Francesco Renga è stato il primo ad entrare in studio da Silvia Toffanin. Il cantante si è raccontato ai microfoni del talk di Canale 5. Tra i tanti argomenti trattati nell’intervista, il cantante ha ricordato la mamma, scomparsa tempo fa. Ecco il commovente ricordo, che ha emozionato il pubblico e la conduttrice.

Verissimo, Francesco Renga si commuove in diretta: la verità sul brano di Sanremo

Francesco Renga è uno degli ospiti dell’ultima puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin che riempie il sabato pomeriggio degli italiani. L’ospite speciale di oggi è Pamela Prati, ma è stato Renga ad aprire la puntata. Dopo la consueta sorpresa della conduttrice agli ospiti, ovvero una clip che sintetizza i momenti salienti della loro vita, il cantante inzia a raccontarsi a cuore aperto. Tra i temi più toccanti dell’intervista, il ricordo della mamma, scomparsa a soli 52 anni. “Adesso io ho 51 anni, e penso a come poteva sentirsi lei in quei momenti”. Con questa frase Francesco Renga non trattiene l’emozione, parlando del triste momento in cui la sua mamma è venuta a mancare. Un dolore che ha segnato tutta la sua vita, “una ferita che non si è mai rimarginata”. Il cantante racconta di aver dedicato tantissime canzoni alla sua mamma: la prima, Ancora di lei, ha dato il via a quello che lui definisce “un fiume in piena”. Il cerchio si chiude con l’ultima canzone dedicata a lei, il brano presentato da Renga all’ultimo Festival di Sanremo. Attraverso la canzone, il cantante ha voluto raccontare le sue emozioni, un mix di rabbia, dolore e amore. “Una canzone che parla di mio padre, anche. È lui che in realtà aspetta che mia madre torni. È malato di Alzheimer, vive in un mondo suo, in cui c’è solo mia madre. Ancora adesso.” Il cantante, visibilmente emozionato, svela questo retroscena del brano “Aspetto che torni”. Un aspetto che non aveva mai voluto raccontare prima, ma che ha voluto condividere col pubblico di Verissimo. Che ha accompagnato l’intervista del cantante con tanti applausi.