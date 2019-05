Serale Amici 2019, vincitore: tutte le vittorie dall’inizio del programma fino ad oggi. Chi sono i trionfatori.

Siamo ormai giunti alla Finale di Amici 2019. I concorrenti rimasti in gara sono Alberto, Giordana, Rafael e Vincenzo. Proprio loro si giocheranno in diretta la vittoria di Amici 18 che andrà in onda questa sera, sabato 25 maggio 2019 su Canale 5. Negli anni il talent di Maria De Filippi ha creato tantissimi artisti che oggi sono diventati ufficialmente cantanti importantissimi sulla scena pop nostrana.

Da Saranno Famosi a Amici 2019: la storia della scuola

Non solo, anche ballerini di talento sono usciti dalla scuola di Amici che, come ricorderemo, inizialmente si chiamava Saranno Famosi e all’interno della scuola ai concorrenti del talent dovevano essere in grado di saper fare tutto: cantare, ballare e recitare… indipendentemente da quale fosse la loro materia di appartenenza. Abbiamo visto negli anni tanti professori nelle file di Amici di Maria De Filippi come Luca Jurman, Steve La Chance, Grazia Di Michele, Fioretta Mari… piano piano la scuola si è poi evoluta e i ragazzi che sono in gara si esibiscono praticamente solo nella loro materia e ogni tanto fanno anche qualche piccola boutade nel canto se sono ballerini o nella danza se sono cantanti.

Vincitori Amici di Maria de Filippi dal 2001 al 2018

La finale di Amici 2019 si vedrà questa sera in diretta su Canale 5 e c’è tantissima tensione tra i ragazzi rimasti in gara perché questa sera ci si gioca il tutto per tutto. Ma chi sono i vincitori che hanno caratterizzato Amici dall’inizio del programma nel 2001 ad oggi? Ripassiamo insieme!

2001-2002 – Dennis Fantina

2002-2003 – Giulia Ottonello

2003-2004 – Leon Cino

2004-2005: Antonino Spadaccino

2005-2006 – Ivan D’Andrea (ballerino)

2006-2007 – Federico Angelucci

2007-2008 – Marco Carta

2008-2009 – Alessandra Amoroso

2009-2010 – Emma Marrone

2010-2011 – Virginio Simonelli

2011-2012 – Gerardo Pulli

2012-2013 – Moreno Donadoni

2013-2014 – Deborah Iurato

2014-2015 – The Kolors

2015-2016 – Sergio Sylvestre

2016-2017 – Andreas Muller (ballerino)

2017-2018 – Irama

