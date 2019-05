Alberto Urso, un momento di panico per il cantante lirico vincitore di Amici 18 subito dopo la finale del programma di Maria De Filippi.

Amici 18, il talent show di Maria De Filippi ha superato ogni record in termini di ascolti nella serata della Finale. Ha vinto Alberto Urso, il cantante lirico siciliano che ha letteralmente incantato il pubblico con i suoi acuti. Occhi incantevoli, quella sua ‘fissazione’ per la dieta, i capelli sempre un po’ ‘scombinati’, è sicuramente un personaggio già molto amato dai telespettatori che non vedono l’ora di vederlo nella sua ‘nuova vita’ lontano dalle telecamere di Amici.

Momenti di panico per Alberto subito dopo la vittoria

Molte delle previsioni fatte sul vincitore di Amici 18 portavano a pensare ad Alberto. La sfidante era Giordana Angi, altra colonna portante del programma andato in onda quest’anno. Cantautrice, nuova, profonda, sensibile: si può dire che per Alberto non sia stato proprio semplice.

La prima intervista rilasciata da Alberto Urso è per Tim, ecco le sue parole sull’account ufficiale Instagram: “Ragazzi vi giuro che non ci sto credendo. Sono veramente nel panico. Emozione pura, adrenalina a palla, non so neanche io dove sono. Non ci sono parole per descrivere l’emozione che sto provando in questo momento”.

Poi, Alberto spiega che adesso non sarà semplice tornare alla vita di sempre. Come ha detto anche durante la trasmissione, avrebbe preferito, dopo la puntata, tornare in casetta. Una casetta che ormai era diventata la sua abitazione ufficiale. Dove andava a mangiare dal frigorifero come un ladruncolo qualunque senza farsi vedere dagli amici colleghi a cui aveva giurato di fare attenzione alla dieta. Tornare alla vita di sempre non sarà facile. Soprattutto adesso che dovrà organizzare il lavoro senza il supporto dei prof e quello di Maria De Filippi che, come sappiamo, gli è stata molto vicina durante tutto il percorso.