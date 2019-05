Come saranno stati gli ascolti Tv di sabato 25 Maggio? In onda sono andate in onda le finali di due imperdibili show, chi avrà prevalso sull’altro?

Ieri sera, sabato 25 Maggio, sono state trasmesse due appuntamenti davvero imperdibili. Lo show di Milly Carlucci Ballando con le Stelle, infatti, sta quasi per chiudere i battenti. Ieri sera, infatti, è andata in onda la seconda semifinale, da cui sono stati tratti i nomi dei sei semifinalisti. Il talent di Maria De Filippi, invece, ha concluso definitivamente il suo percorso. Ieri sera, infatti, è stato decretato il nome del vincitore di questa edizione. Ebbene. Con questi appuntamenti imperdibili ed unici, quale dei due programmi avrà vinto la serata? Chi sarà riuscito a prevalere sull’altro? Scopriamolo.

Ascolti Tv, sabato 25 Maggio: i dati auditel di tutti i programmi

Ovviamente, sono stati trasmessi altrettanto appuntamenti televisivi davvero incredibili. Oltre, quindi, Ballando con le Stelle ed Amici di Maria De Filippi, ecco tutti i programmi andati in onda ieri sera. Su Rai Due è andata in onda una nuova puntata del telefilm americano The Rookie. Su Rai Tre, invece, il classico appuntamento con La scelta del Re. Altrettanto interessanti ed imperdibili i programmi della diretta concorrente Mediaset. Su Rete Quattro, infatti, è andata in onda l’esilarante film Mia moglie è una strega. Mentre su Italia Uno, invece, il film Una vita da gatto. Ebbene. Come dicevamo precedentemente quindi, quale di questi programmi è riuscito a prevalere sugli altri? Maria De Filippi o Milly Carlucci? E, poi, come sono stati gli ascolti televisivi? Ecco tutto nel minimo dettaglio. Lo show della Carlucci ha conquistato il 23,4% di share. The Rookie, il 5,5%. Ed, infine, Un giorno da re, il 3,7% di share. Niente male gli ascolti mediaset. La finale di Amici 18 ha, infatti, conquistato il 27% d share. Maria De Filippi, quindi, si conferma regina indiscussa delle rete. Mia moglie è una strega, poi, il 2,8%. Ed, infine, Una vita da gatto, il 5,3% di share.