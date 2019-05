Continua il caso Pamela Prati, la sua ex agente Eliana Michelazzo scoppia a piangere in diretta radio. E fa una scioccante rivelazione sulla sua salute.

A distanza di giorni, continua il caso Pamela Prati. Dopo, infatti, la confessione di Eliana Michelazzo a Live-Non è la D’Urso, tutti pensavano che sarebbe terminata lì. Non ci sarebbe stato, quindi, alcun proseguimento, insomma. Invece, non è stato affatto così. Anzi, proprio ieri a Verissimo, Pamela Prati è stata ospite di Silvia Toffanin raccontando, quindi, la sua verità, la sua versione dei fatti. Ovviamente, però, Eliana, subito dopo, ha voluto esprime la sua opinione al riguardo. E, intervenendo alla trasmissione radiofonica di Giada De Miceli, non è riuscita a trattenere le lacrime.

Per ulteriori news sul ‘caso Pamela Prati’, le confessioni di Eliana ed, infine, per restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda questo argomento –> clicca qui

Caso Pamela Prati, Eliana Michelazzo fa una sconvolgente rivelazione

Subito dopo la confessione della sua versione di Pamela Prati a Silvia Toffanin, Eliana Michelazzo è intervenuta in diretta nella trasmissione radiofonica Non succederà più di Giada Di Miceli. In questa lunga intervista, l’ex corteggiatrice ha continuato a ribadire tutto ciò che ha detto a Barbara D’Urso. Ha parlato, quindi, del rapporto con il suo fantomatico marito Simone Coppi, del suo legame con Pamela Perricciolo (a detta sua, l’autrice di tutto l’inganno) ed, infine, ha fatto delle scioccanti rivelazioni sul suo attuale stato di salute. “Non sto granché bene”, esordisce Eliana. Immaginiamo, infatti, che attualmente l’ex corteggiatrice sia bombardata da uno stress mediatico davvero incredibile. Ma non solo. Perché, stando a quanto riferito, la Michelazzo avrebbe ‘assoldato’ uno psicologo per riprendersi psicologicamente. “Farò le mie cure psicologiche. Sono malata mentalmente”, conclude Eliana. Insomma, sembra proprio che la vicenda le sia scappata da mano. Speriamo solo che si riprenda al più presto.