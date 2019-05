Chiara Biasi Instagram: niente costume in spiaggia. La blogger di Pordenone è stata beccata così sulla splendida spiaggia di Ibiza.

Chiara Biasi, per chi non lo sapesse, è una blogger molto seguita sui social. In particolare, il suo profilo Instagram conta più di 2 milioni di followers che ogni giorno riempono di commenti e cuoricini la bella friuliana. Diventata famosa per aver seguito le orme dell’amiche e collega Chiara Ferragni, la Biasi è nota ai gossip anche per la sua precedente relazione con il calciatore Simone Zaza.

Chiara attualmente si trova ad Ibiza con le amiche. Sta vivendo un momento molto felice e spensierato e ciò è dimostrato anche dagli scatti che pubblica quotidianamente su Instagram. Tra questi scatti, uno in particolare è balzato all’attenzione dei followers. Scopriamo il perché.

Chiara Biasi Instagram: niente costume in spiaggia

Chiara Biasi infiamma Instagram con uno scatto bollente. La bella friulana pubblica una foto in spiaggia ed è senza costume. Si copre il seno con la mano. Tatuaggi ben in vista, sguardo profondo e capelli tirati all’insù. Il risultato è sensazionale. E anche i followers sembrano apprezzare. Più di 500 i commenti degli utenti che hanno invaso il profilo della bella Chiara, facendole i più svariati complimenti. Ecco la foto pubblicata da Chiara Biasi: