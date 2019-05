Prima della sua esibizione a Ballando con le Stelle, la famosa conduttrice Elisa Isoardi pubblica una foto dal backstage. Un dettaglio cattura l’attenzione di tutti.

Ieri sera, sabato 25 Maggio, è andata in onda la seconda semifinale di Ballando con le Stelle. Ospite di questa serata speciale è stata Elisa Isoardi. La bella e brava conduttrice de La Prova del Cuoco si è esibita, insieme al ballerino professionista Samuel Peron, in un strabiliante ed entusiasmante passo a due. Di questa esperienza, Elisa è rimasta completamente soddisfatta. Tanto da condividere i momenti salienti su Instagram. Pochi giorni fa, infatti, la bella conduttrice ha pubblicato sul famoso social network una foto del backstage. Ebbene. Guardando con attenzione suddetto scatto, è impossibile non notare un dettaglio.

Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle: il dettaglio della foto del backstage parla chiaro

Quella di ieri è stata davvero una serata memorabile per Elisa Isoardi. Ospite a Ballando con le Stelle, la conduttrice del famoso cooking show di Rai Uno si è esibita in un sensualissimo charleston con Samuel Peron. Sapevamo che sarebbe stata un’esibizione incredibile. E così è stata. D’altra parte, c’erano tutti i presupposti giusti. Come la foto delle prove pubblicata pochi giorni da su Instagram. Ebbene. Se si guarda con attenzione la foto c’è un particolare che non può sfuggire assolutamente. Da come si può vedere, infatti, la mano di Samuel sembra essere un po’ troppo ‘biricchina’. Posizionandola, così, un po’ più sopra del polpaccio della nostra bellissima Elisa. Nulla di che, ovviamente. Fa sicuramente parte della coreografia.