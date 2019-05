Elisabetta Canalis in costume: lato B in primo piano, fisico mozzafiato. L’ex velina mostra il suo fisico invidiabile ed è più sexy che mai.

Elisabetta Canalis è una delle più amate tra le tante velinee che hanno calcato il bancone di Striscia La Notizia. In coppia con la bionda Maddalena Corvaglia, oggi sua grandissima amica, la Canalis è stata a Striscia la Notizia dal 1999, per due stagioni. Ma nonostante gli anni passati, Elisabetta è rimasta nel cuore dei fan. Merito della sua semplicità e della sua bellezza naturale. Segutissima anche sui social, l’ex velina qualche ora fa ha fatto impazzire i suoi followers di Instagram. Semplicemente pubblicando una foto. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Con 2,2 milioni di followers, Elisabetta Canalis è una delle showgirl italiane più seguite in assoluto. E non fatichiamo a capire il perché. Nonostante la bella sarda non appaia spesso nel nostro piccolo schermo, la sua bellezza non è stata dimenticata dagli uomini. Grazie a Striscia, Elisabetta è diventata una vera e propria icona sexy. E lo è ancora oggi. A dimostrarlo, una foto che Elisabetta ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Una foto che ha letteralmente fatto impazzire i suoi fan. La bella velina è in costume, intenta ad uscire dalla piscina. Lato B e fisico davvero invidiabili, nonostante il trascorrere del tempo.

La didascalia dello scatto è “memorial day weekend”, il giorno nel quale negli Stati Uniti d’America si rende omaggio e si commemorano i soldati americani caduti durante le guerre. E, come sappiamo, Elisabetta Canalis vive negli USA con suo marito ormai da qualche anno: