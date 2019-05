Fidanzata Rafael Quenedit, il ballerino finalista di Amici 16. Il ballerino cubano che ha emozionato i telespettatori ha una fidanzata. Ecco il suo nome.

Sabato 25 maggio è andata in onda la finale di Amici di Maria de Filippi, che ha visto contendersi il primo posto quattro concorrenti: Giordana Angi, Alberto Urso, Rafael Quenedit Castro e Vincenzo Di Primo. Con una giuria d’eccezione composta da Michelle Hunziker, Ilary Blasi, Loredana Bertè, Silvia Toffanin e Alessia Marcuzzi, la finale ha visto trionfare il cantante Alberto Urso.

Ma anche gli altri allievi della scuola di Amici hanno regalato tante emozioni, in particolare il popolo del web ha fortemente apprezzato il ballerino Rafael Quenedit Castro su cui è spuntato un gossip circa la sua fidanzata.

Durante il suo percorso ad Amici, Rafael Quenedit, ha conquistato tutti con la sua bravura, ma anche grazie alla sua bellezza e dolcezza. Non tutti sanno però che Rafael ha una fidanzata. Anche lei è di origini cubane e si chiama Maureen. Di lei non si sa molto, in quanto ha un profilo Instagram aperto recentemente. L’unica foto pubblicata da Maureen non poteva che essere dedicata al suo fidanzato Rafael:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maureen Gil (@maureen.gil.509) in data: 3 Gen 2019 alle ore 10:18 PST

Vincitore categoria ballo Amici

Nella finale della diciottesima edizione di Amici, il primo verdetto della serata è per la categoria danza. Nella prima manche ognuno dei 4 finalisti (Giordana, Alberto, Rafael e Vincenzo) si è potuto esibire per due volte, al termine della prova il meno votato è stato il ballerino Vincenzo che quindi è ufficialmente il quarto classificato dell’edizione 2019 del talent show di Canale 5.

In questo caso Rafael Quenedit, essendo l’unico ballerino rimasto, è in automatico il vincitore del circuito danza. E’ Maria de Filippi a comunicarglielo al termine di un’esibizione, nel bel mezzo della seconda manche.