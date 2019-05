Finale Amici 18, nome vincitore: chi avrà vinto questa edizione fenomenale del famoso talent di Maria De Filippi? Scopriamo insieme il giovane talento.

Ieri sera è andata in onda la finale di Amici 18. Giunto alla fine del suo percorso, l’appuntamento di ieri sera è stato davvero fenomenale. Tantissimi, infatti, sono stati i colpi di scena avvenuti durante l’intera puntata. Numerose, inoltre, sono state le esibizioni di ciascun ragazzo. Purtroppo, però, soltanto uno, dei quattro finalisti, è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria finale. Chi, quindi, tra Giordana, Alberto, Vincenzo e Rafael ha vinto questa diciottesima edizione? Scopriamo insieme tutto nel minimo dettaglio.

Finale Amici 18, nome vincitore: ecco si è aggiudicato la vittoria

È stata una puntata intensa e ricca di momenti imperdibili. A partire, dalla prima eliminazione di Vincenzo. Fino poi a terminare con l’eliminazione di Rafael. Tantissimi, infatti, sono stati i colpi di scena, momenti divertenti e, perché no, anche momenti emozionanti. Tuttavia, però, soltanto uno è riuscito a vincere quest’edizione di Amici. Nonostante, infatti, i quattro giovani ragazzi avessero le carte in regole per la vittoria, soltanto uno ha potuto aggiudicarsi il tanto famoso e agognato primo posto. Come detto precedentemente, i primi ad essere eliminati sono stati: Vincenzo e Rafael (quest’ultimo vincitore della categoria ballo). Quindi, il duello finale è avvenuto tra Alberto e Giordana. Chi, quindi, tra loro due è riuscito a uscire vincitore dal talent? Ebbene. Il tenore siciliano è riuscito a ‘battere’ al televoto la cantante romana. Un finale davvero inaspettato. Ma, soprattutto, più che meritato. Anche per voi, quindi, Alberto ha meritato la vittoria? O facevate il tifo per Giordana? Una cosa è certa: qualunque sia stato l’esito del televoto, entrambi hanno una carriera spianata.