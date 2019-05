Durante la Finale di Amici 18, Ilary Blasi sta per commettere una gaffe davvero clamorosa. Fortunatamente, però, Silvia Toffanin riesce a salvarla in tempo.

Ieri sera, sabato 25 maggio, è andata in onda la Finale di Amici 18. L’ultima puntata del talent, come d’altronde tutte le altre, è stata davvero imperdibile ed unica. Merito, senz’altro, delle quattro giudici speciali. Ad esprimere il loro voto e parere su ogni singola esibizione c’era davvero una giuria speciale. Parliamo, infatti, di Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi e Silvia Toffanin. Ebbene. Tra le quattro, la protagonista indiscussa delle serata è stata la bella romana. Nonché moglie dell’ex capitano giallorosso Francesco Totti. Ilary, infatti, ha dato ampio sfoggio alla sue esuberante personalità.

Finale Amici 18, gaffe pazzesca di Ilary: la Toffanin interviene

Durante l’ultima puntata di Amici 18, si è fatta apprezzare per il suo look strabiliante. E non solo. Dopo l’esilarante messaggio in diretta di Francesco Totti, Ilary Blasi è al centro di un nuovo simpatico siparietto. Complice la sua amica di sempre: Silvia Toffanin. Subito dopo la sfida tra Giordana e Rafael, nello studio di Amici si apre un dibattito sul significato del numero 23 a Roma. Ilary, da perfetta ‘senza peli sulla lingua’, ha condiviso con la conduttrice di Verissimo, nonché sua fedele compagna, il significato del termine nella Capitale. Ebbene. Ascoltate queste parole, Silvia ha voluto condividerlo con il pubblico in studio. “Il significato del 23 è..”, esordisce la Toffanin. Pronta la reazione di Ilary. “Bucio de..”, controbatte la bella romana. Ecco. È proprio in questo momento che interviene Silvia. La quale, consapevole del continuo della frase, ha bloccato immediatamente Ilary. Evitandole, quindi, una gaffe davvero clamorosa. “Significa portafortuna”, conclude. Insomma, un siparietto davvero comico.