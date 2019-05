Nell’ultima puntata di Verissimo, tra gli ospiti presenti in studio, c’era anche Francesco Renga che ha rilasciato un’incredibile confessione sulla sua ex.

Anche quest’anno il programma del sabato pomeriggio di Canale 5 ha collezionato ascolti molto positivi e mostrato al pubblico tante interviste esclusive. Stiamo parlando di Verissimo, il rotocalco televisivo di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin che si è concluso per la sua edizione 2018-2019 nella puntata del 25 maggio. In questa puntata, oltre all’ennesima intervista a Pamela Prati che ha fatto chiarezza una volta per tutte sulla questione legata a Mark Caltagirone e la sua inesistenza, c’è stata anche una intervista inedita realizzata con Francesco Renga. Per il cantante, ospite della bella Silvia Toffanin a Verissimo, è stato tempo di confessioni soprattutto dal punto di vista sentimentale. Il cantante ha da poco compiuto 50 anni, ha rivelato di sentirsi sempre giovane e come prima, al massimo solo un po’ più consapevole rispetto al passato. Ma non è l’unica rivelazione che ha fatto.

Per tutte le news e i dettagli dell’ultima puntata di Verissimo: CLICCA QUI

Francesco Renga, clamorosa confessione a Verissimo: riguarda la sua ex

Nell’intervista rilasciata a Verissimo, Renga ha rivelato anche come la scomparsa di sua madre, defunta qualche anno fa, è stato un avvenimento che ha lacerato l’anima del cantante friulano. Ha inoltre raccontato come suo padre quando va a trovare sua sorella, la scambia per la sua ormai defunta moglie. Con l’avvento dei figli, ha però confessato di come abbia smesso di essere lui stesso un figlio ma si sia trovato catapultato dall’altra parte della barricata. Non è poi mancata una battuta su Ambra Angiolini, la sua ex moglie che attualmente è la compagna di Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus. Renga ha affermato come le cose non siano andate per il verso giusto tra loro, e i motivi possono essere tanti. Il fatto che ognuno di loro si sia rasserenato dal punto di vista affettivo ha fatto sì che certe cose non dette e non spiegate si siano assopite. Al momento però, al contrario di quanto dicono in molti, i due stanno comunque molto bene come ex marito e moglie.