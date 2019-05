Giordana Angi Amici 18 lo ha ammesso: adesso che è terminata la sua avventura ad Amici racconta alcuni retroscena che finora ha tenuto dentro

Giordana Angi non ha vinto Amici 18. Non ha alzato la coppa al cielo. Non verrá ricordata come la vincitrice del programma di Maria De Filippi. Ma di sicuro darà una scossa al panorama musicale italiano ed internazionale anche. Una ragazza con una storia ‘pesante’, che supera gli schemi in un 2019 in cui si punta ancora il dito contro il diverso, che scrive le canzoni che canta e quelle che cantano artisti come Tiziano Ferro… una come lei non può che essere destinata a scrivere pagine di storia della musica.

Giordana Angi | Amici 18 ammette di aver paura dopo la ‘chiusura’ del programma

Si è presa le sue soddisfazioni. Le sue vittorie. E adesso che rimane? Il sorriso. L’immagine di un sorriso che le vediamo stampato in faccia al termine di una finale ricca di emozioni e brividi per tutti i protagonisti. Rimane, comunque sia, il premio della critica dal valore di 50mila euro. Rimangono i brani: Casa, Chiedo di non chiedere e Ti ho creduto. Rimane una finale che ha macinato record su record in termini di ascolti e che, dunque, sta a testimoniare quanto sia stata presa a cuore dagli italiani.

Ma rimane anche una bella dose di paura. Paura di svegliarsi ed accorgersi che era tutto un sogno. Paura, forse, di affrontare la vita fuori dalla casetta di Amici, così come è successo anche ad Alberto che la finale, invece, l’ha vinta. Ecco il post pubblicato da Giordana Angi su Instagram:

Cosa farà adesso Giordana?

Un futuro radioso. Sì, non può essere altrimenti. Basti pensare che Giordana Angi ha scritto ben quattro brani per il prossimo disco di Tiziano Ferro. Insomma, mica poca roba?! Questa ragazza, a prescindere dalla finale e dalla coppa, è destinata a vivere nel mondo della musica tutto il resto della sua vita per renderla meravigliosa, come il suo cuore desidera.