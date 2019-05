Enrico Contarin, attuale concorrente del Grande Fratello 16, si è lasciato andare ad un delicato racconto sulla sua vita familiare.

Continuano le avventure dei ragazzi del Grande Fratello. Sono passati all’incirca 50 giorni dal loro ingresso, eppure ogni giorno i concorrenti ci regalano emozioni del tutto inedite ed incredibili. Così, come la confessione di Enrico Contarin. Poche ore fa, il concorrente di Bessica, in provincia di Treviso, si è lasciato andare ad uno straziante racconto sulla sua vita privata. Ed, in particolare, su una persona specifica della sua famiglia. Parliamo, infatti, della sua mamma. Stando a quanto è emerso dalle sue parole, la donna avrebbe avuto dei grossi problemi di salute. A cui, tuttora, il giovane ventisettenne non riesce ancora a darsi pace. Ecco quanto dichiarato da Enrico.

Grande Fratello 16, momento emozionante per Enrico: lo struggente racconto

Dal primo momento del suo ingresso Enrico Contarin si è completamente contraddistinto dagli altri concorrenti e suoi coinquilini. Con la sua autoironia e simpatia, il giovane di Bessica ha fatto sempre sorridere. Tuttavia, però, anche lui ha i suoi lati deboli. E i cosiddetti ‘scheletri nell’armadio’. Proprio poche ore fa, infatti, il giovane ha raccontato ai suoi compagni di viaggio un racconto davvero straziante. Riguardante i problemi di salute di sua madre. Non è stato molto specifico durante il racconto, ma, stando alle sue parole, la donna avrebbe avuto dei problemi al seno. E per questo è stata costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Tuttavia, però, la riflessione di Enrico è ben definita, chiara e precisa. E riguarda principalmente gli interventi di chirurgia estetici mirati all’aumento del seno. “Quando sento questo cose vorrei dire: ‘Sono altri i motivi per cui operarsi'”, conclude Enrico visibilmente toccato. Ed, in effetti, è un’osservazione più che comprensibile.