Arrivano le anticipazioni dell’ottava puntata del Grande Fratello 16: la concorrente Francesca De Andrè rischia di uscire dalla casa più spiata d’Italia. Ecco perché.

Siamo ormai giunti alle battute finali dell’edizione 2019 del Grande Fratello Nip. Il reality di Canale 5 che aveva preso il via lo scorso 8 aprile, è prossimo all’avvicinamento alla finale che si terrà il prossimo 10 giugno. Al momento nella casa più spiata d’Italia però, si stanno vivendo momenti di alta tensione tra i concorrenti del reality di Canale 5, merito soprattutto delle vicende romantiche che stanno prendendo piede tra i reclusi della casa del Grande Fratello. Iniziano inoltre ad arrivare delle anticipazioni per la puntata di domani sera del Grande Fratello, prevista per lunedì 27 maggio alle ore 21:20. Sembra infatti che si tratterà di una puntata scoppiettante, ricca di colpi di scena con una delle protagoniste assolute del reality che potrebbe dire addio alla casa. Si tratta di Francesca De Andrè!

Grande Fratello 16 anticipazioni: un concorrente rischia l’eliminazione

Oltre infatti a scoprire chi dovrà lasciare la casa tra Michael, Serena e Martina, anche la bella De Andrè rischia di essere cacciata dal reality a causa di alcuni comportamenti poco carini nei confronti dei suoi coinquilini. Sembra infatti che nemmeno la conduttrice del programma, Barbara D’Urso, possa più salvare Francesca. In molti sul web affermano come potrebbe esserci un’eliminazione lampo per la De Andrè con un televoto o tramite una autoeliminazione, come già voleva fare lunedì scorso tra l’altro. Il pubblico e i coinquilini della casa sono ormai stanchi delle scenate di Francesca De Andrè, che all’interno del programma ha di fatto litigato con tutti, in special modo con Martina, definendola un’alcolizzata frustrata capace di dire la verità solo sotto effetto di alcol. Cosa succederà? Per ora non resta altro che aspettare la puntata del Grande Fratello 16 di domani sera, prevista per domani lunedì 27 maggio alle ore 21:20 su Canale 5. L’avvicinamento alla finale si fa sempre più caldo e ricco di colpi di scena!