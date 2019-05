Nuove discussioni nella casa del Grande Fratello: a quanto pare Michael Terlizzi è furioso e ha qualcosa da ridire nei confronti della De Andrè.

Al Grande Fratello continuano i battibecchi. Dopo l’incredibile litigio tra Francesca De Andrè e Gennaro, sembra che anche un altro concorrente abbia qualcosa da dire riguardo i modi rudi della ragazza. Stiamo parlando di Michael Terlizzi. Il giovane milanese si è dichiarato stanco dei comportamenti adottati da Francesca nei suoi confronti. E’ visibile infatti un certo astio tra i due da un po’ di tempo. Un astio che tuttavia, per il momento, non è giustificato da nessuna motivazione valida. Difatti il figlio dell’ex pugile, che ha sempre sfoggiato i suoi modi gentili e tranquilli, non è più disposto ad essere trattato così in malo modo dalla De Andrè. Proprio nelle ultime ore il Terlizzi ha inoltre rilasciato un duro attacco contro la ragazza in una confidenza privata con la compagna momentanea Vladimir Luxuria.

Grande Fratello 16, Michael Terlizzi furioso: duro attacco alla De Andrè

Michael Terlizzi è furioso. L’ha dimostrato lui stesso in una confessione fatta a Vladimir sulla concorrente Francesca. Il giovane milanese è stanco di essere sempre messo in dubbio su ogni cosa che fa. In particolare Terlizzi fa riferimento al suo modo di essere gentile portando il cibo ai suo compagni di casa. La De Andrè ha spesso commentato il gesto affermando che alla fine lui stesso mangiava tutto, e non gli altri. Terlizzi, anche definendo la situazione abbastanza stupida, si è comunque dichiarato stanco di ricevere sempre critiche. Infatti ha confessato di tenere sempre tutto dentro ma che ad un certo punto anche lui scoppierà. Michael ha inoltre sottolineato che anche se la De Andrè è fatta in questo modo non è giusto farle passare tutte le cose che dice o che fa. Come si risolverà la situazione?