Grande Fratello, Vladimir Luxuria abbandona la casa. L’uscita temporanea è stata comunicata dalla trasmissione con un comunicato stampa.

Dopo 5 giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello, in qualità di disturbatice, Vladimir Luxuria ha abbandonato temporaneamente la casa. In pochissimo tempo, l’ex parlamentare di Rifondazione Comunista sta rubando la scena al resto dei concorrenti.

Il pubblico a casa, così come anche gli altri inquilini, hanno molto apprezzato l’atteggiamento di Vladimir all’interno della casa più spiata d’Italia: dalla confessione sul suo rapporto con la famiglia dai tempi del coming out e il tentativo di aiutare Michael Terlizzi a superare il problema della malformazione al braccio.

Ma Vladimir Luxuria ha dovuto abbandonare la casa del GF. L’uscita temporanea è stata comunicata dalla trasmissione con un comunicato stampa.

Grande Fratello, Vladimir Luxuria abbandona la casa: ecco il motivo

«Questa mattina Vladimir Luxuria è uscita dalla Casa di Grande Fratello per un importante impegno preso precedentemente. Rientrerà a Cinecittà nel corso della serata».

L’impegno riguarda il matrimonio tra Sara e Laura, due sue care amiche. La conduttrice Barbara d’Urso ha condiviso a tal proposito un post su Instagram per celebrare questo matrimonio tra due persone dello stesso sesso:

In serata, Vladimir ha fatto rientro nella casa, non rilevando agli altri inquilini il motivo della sua temporanea assenza, ma lascia una specie di indizio portando ai concorrenti una scatola di cioccolatini.