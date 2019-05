Per l’ex soubrette è tornato il sereno? Il messaggio magnifico condiviso per Pamela Prati, dopo la sua confessione, fa pensare di si.

L’ex soubrette Pamela Prati ha rilasciato la sua ultima confessione nella puntata di Verissimo trasmessa sabato 25 maggio. A quanto pare la sex symbol al centro del gossip ormai da diversi mesi, si è resa conto della non esistenza di colui che doveva essere il suo futuro sposo. Una vicenda davvero intricata, che ha scombussolato parecchio la Prati. Si sente infatti vittima di un gioco perverso orchestrato, secondo lei, dalle sue ex agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Informazioni che hanno lasciato il pubblico del piccolo schermo senza parole ma che allo stesso tempo ha chiarito i vari dubbi sul famoso matrimonio “fantasma”. La Prati, comunque sia, era visibilmente provata dalla situazione e più volte, in studio dalla Toffanin, ha pianto per disperazione. La showgirl afferma ancora di amare il suo Mark e che non riesce a credere che non esiste. Molti amici della Prati si sono mobilitati per darle supporto su questa incredibile vicenda. In particolare un amico ha condiviso un dolcissimo messaggio dedicato esclusivamente a Pamela Prati.

Per ulteriori news su Pamela Prati, le confessioni di Eliana Michelazzo e, soprattutto, come si risolverà la questione: clicca qui

Pamela Prati, spunta un magnifico messaggio: è tornato il sereno?

Nelle ultime ore, un noto amico dell’ex soubrette ha condiviso un post su Instagram che la riguarda. Stiamo parlando di Federico Fashion Style, il famoso parrucchiere dei vip conosciuto nell’ultimo anno soprattutto per il suo programma su Real Time. Il post in questione, pubblicato da Federico, rivela qualche novità sulla showgirl. A quanto pare, secondo la sua sensazione, Pamela è ritornata ad essere quella di una volta. Definisce infatti la sua più grande gioia quella di risentirla di nuovo la stessa di sempre. Che sia tornato il sereno?