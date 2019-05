Protagonisti della Finale di Amici 18 sono Pio e Amedeo. I due comici pugliesi, durante la loro esibizione, lanciano una stoccata a Barbara D’Urso.

La puntata di Amici di ieri sera, sabato 25 maggio, è stata davvero imperdibile. Non soltanto perché, come previsto dal regolamento, è stato decretato il nome del vincitore. Ma anche perché, durante tutta la puntata, ci sono stati davvero tantissimi colpi di scena e, soprattutto, momenti esilaranti. A partire dal messaggio in diretta di Francesco Totti per Ilary Blasi. Oppure, la clamorosa gaffe della conduttrice romana. Fino all’ingresso, poi, di Pio e Amedeo, il duo comico pugliese. I due ragazzi, come d’altronde ogni sabato sera, ci hanno regalato un siparietto davvero incredibile. Durante il quale è scappata anche una stoccata a Barbara D’Urso.

Finale Amici 18: Pio e Amedeo, che stoccata a Barbara D’Urso!

È il loro momento. Pio e Amedeo fanno il loro ingresso anche in occasione della Finale di Amici 18. Regalando, come sempre, al pubblico in studio e a casa, dei momenti di puro e sano divertimento. Dopo aver preso di mira la giuria speciale, il duo comico pugliese è pronto a ringraziare la padrona di casa, Maria De Filippi. E per farlo, come dire, utilizza un modo del tutto particolare ed inedito. Non soltanto, infatti, le regalano un ritratto da appendere nella sua casa romana. Ma leggendole una commovente ed emozionante lettera. Com’è accaduto la settimana scorsa con Alessandra Amoroso, insomma. Prima, però, di passare a leggere la missiva, i due comici lanciano una dura stoccata a Barbara D’urso. “Fai finta di piangere Maria. Fai come Barbara D’Urso”, esclama Pio. Insomma, un vero e proprio colpo basso. D’altra parte, però, siamo certi che la bella napoletana non se la sia affatto presa per queste parole.