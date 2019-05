Programmi Tv oggi pomeriggio, domenica 26 Maggio. Ecco tutti i programmi del pomeridiano. Soffermandoci in particolare sui maggiori programmi di punta.

Programmi Rai oggi pomeriggio, domenica 26 maggio

Su Rai Uno, alle ore 14:00, Mara Venier condurrà una nuova puntata di Domenica In, intervistando numerosi ospiti, dando spazio anche alla musica. Subito dopo, proseguirà l’appuntamento con lo show di Marco Liorni, Italia Sì, trasmissione dedicata all’informazione leggera. I programmi di Rai Due, invece, sono prettamente dedicati allo sport. In occasione del Giro d’Italia, infatti, il palinsesto si concentrerà principalmente su questo evento. A partire dalle ore 14:00 con “Viaggio nell’Italia del Giro”. Fino alle 18:30. L’orario della messa in onda di Piazza di Siena, appuntamento dedicato all’equitazione. Differente, invece, la situazione su Rai Tre. Alle ore 14:30, infatti, inizia il l’appuntamento con “La Grande Storia”, la storia raccontata dal viivo attraverso immagini esclusive, le voci dei protagonisti, nei luoghi che hanno fatto il Novecento e non solo.

Tutti i programmi Mediaset di oggi pomeriggio

Per quanto riguarda le reti Mediaset, invece, su Rete Quattro, dopo la messa in onda del film “In amore niente regole”, alle 16:41 andrà in onda “L’assedio di fuoco” un film del 1954 con Joe Sawyer. Su Canale 5, invece, dopo gli appuntamenti con Beautiful, Una Vita e Il Segreto, Barbara d’Urso condurrà un nuovo appuntamento di Domenica Live con tantissimi ospiti attesi. Ed, infine, su Italia Uno, andrà in onda il film “Un poliziotto a quattro zampe alle 15:55, mentre alle 18:00 ci sarà un episodio del simpatico Mr. Bean.