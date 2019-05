Stefano De Martino, dopo Made in Sud torna in televisione: a quanto pare al bel ballerino gli è stato dato un programma tutto per lui.

Il 2019 è stato fino ad ora un anno ricco di colpi di scena per quanto riguarda molti personaggi del mondo dello spettacolo e vip in generale. E’ il caso anche di Stefano De Martino, il bello e bravo ballerino e conduttore napoletano che ha vissuto momenti fantastici in questi primi sei mesi di nuovo anno, sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista sentimentale. Stefano De Martino ha infatti ritrovato finalmente il suo primo vero amore, e anche ex moglie, Belen Rodriguez. I due avevano annunciato a tutti i loro fan di essere tornati insieme nel corso delle ultime vacanze pasquali, quando i due in vacanza in Marocco insieme al loro figlioletto Santiago hanno iniziato a postare su Instagram foto e video che li ritraevano insieme durante effusioni e baci appassionati con tanto di dediche e messaggi d’amore. Non solo a livello sentimentale però ci sono state svolte positive per Stefano De Martino, visto che il bel conduttore e ballerino napoletano è reduce dalla splendida esperienza al timone di Made in Sud insieme a Fatima Trotta. Ma a quanto pare le novità non finisco qui.

Stefano De Martino torna su Rai Due: in arrivo un nuovo programma

Proprio la splendida figura fatta da Stefano nel corso dell’edizione 2019 di Made in Sud, ha fatto sì che la Rai decidesse di affidargli un nuovo programma. Come riportato dal settimanale Spy infatti, da settembre Stefano De Martino tornerà in onda con un nuovo programma al posto di Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero, che sarà invece solo posticipato di un’ora. Il nuovo show di Stefano De Martino dovrebbe durare un’ora, iniziando alle ore 14:00 scontrandosi quindi con Vieni Da Me di Caterina Balivo su Rai 1 e anche con un po’ di Uomini e Donne su Canale 5. La prima puntata è prevista per il 16 settembre, con il programma che durerà fino alle vacanze di Natale. La sua riconferma sarà condizionata dagli esiti degli ascolti. Il programma dovrebbe parlare di amore e di primi appuntamenti, ma i dettagli sono ancora da rivelare.