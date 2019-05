Nella seconda puntata di Ballando delle Stelle dedicata alla semifinale, Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro hanno una furiosa lite con la giuria.

Ieri sera, sabato 25 Maggio, è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le Stella. Il secondo appuntamento, dedicato alla semifinale, è stato ricco di emozioni, di esibizioni e di momenti davvero incredibili. In primis, lo scontro della coppia Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro con la giuria. Al termine della loro esibizione, infatti, i due ballerini si sono posti dinanzi alla giuria per ascoltare il loro parere, il loro giudizio ed, infine, i loro voti. Ecco. È proprio in questo momento, infatti, che si è verificata una furiosa lite da ambo le parti. Tanto da far intervenire la padrona di casa Milly Carlucci per placare gli animi. Ma vediamo cos’è accaduto nello specifico.

Semifinale Ballando con le Stelle: lite furiosa di De Girolamo e Todaro con la giuria

L’esibizione di Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro non è passata affatto inosservata. Quando i due giovani ballerini si sono presentati dinanzi alla giuria, al termine della loro esibizione, si è scatenata una furiosa lite con due dei giudici. Parliamo, infatti, di Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Il primo ad ‘attaccare’ (ma in realtà ha espresso soltanto il suo parere) è Mariotto. Il quale reputa l’esibizione di Nunzia ‘pesante’. Pronta è la replica del suo cavaliere. Il quale, visibilmente toccato da tali parole, esclama: “Se mi dici che è ordinaria nel ballo, va bene. Ma se mi dici che è pesante, no”. Insomma, una polemica davvero incredibile. Tanto da fare intervenire necessariamente anche Milly Carlucci. La padrona di casa, infatti, ha riportato immediatamente la calma nella trasmissione. “Possiamo essere civili nello scambio?”, conclude la conduttrice.