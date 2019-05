Veronica Peparini e Andreas Muller escono allo scoperto. Da mesi si parla del loro amore e finalmente confermano di essere una coppia a tutti gli effetti.

Ormai non ci sono più dubbi: Veronica Peparini e Andreas Muller non sono soltanto grandi amici, ma molto di più. Tutte le voci e i rumors degli ultimi mesi sulla coreografa e storica insegnante di Amici e Andreas Muller il ballerino che ha vinto il talent nel 2017 sono vere e finalmente loro hanno anche deciso di uscire allo scoperto.

Lo hanno fatto nelle ultime ore sfruttando la migliore delle armi possibili, i social. Andreas Muller infatti nelle ultime ore sul suo profilo Instagram ha postato una serie di Stories che non lasciano spazio a nessun dubbio.

Una in particolare, nella quale il ballerino lanciato dalla sedicesima edizione di Amici conferma tutta la sua passione per Veronica. Un video nel quale si vede per la prima volta un bacio tra i due e poi un messaggio, due parole che dicono tutto. “La amo”, ha scritto Andreas accanto ad un’immagine della Peparini e di una sua amica.

Veronica Peparini e Andreas Muller, un amore nato ad Amici

Il rapporto tra Veronica Peparini e Andrea Muller è cominciato nel 2016 quando il ballerino è stato ammesso nella scuola di Amici 15 e ha cominciato anche ad essere seguito dall’insegnante romana. Quell’anno ha dovuto abbandonare prima della fine per un problema fisico ma è stato riammesso nell’edizione successiva a furor di socia e ha pure vinto il talent.

Successivamente Andreas è entrato nel corpo di ballo del programma di Maria De Filippi e così il loro rapporto professionale è continuato. Ma parallelamente è nato anche qualcosa di più. Nell’estate del 2018 Muller ha lasciato la sua storica compagna, la collega Maria Elena Gasparini, dopo sette anni, e come single ha potuto coronare il suo amore con Veronica

