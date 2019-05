Vincitori Festival di Cannes 2019: la lista di tutti i film che hanno trionfato nella 72esima edizione della kermesse francese.

Ieri 25 maggio si è concluso il Festival di Cannes 2019 dopo 9 giorni favolosi in Costa Azzurra segnati da anteprime di tantissime pellicole. In gara c’era solo un film italiano, “Il Traditore” di Marco Bellocchio. Ma tanti sono stati gli italiani ad aver calpestato il famoso Red Carpet, sfoggiando i più diversi outfit.

Un’edizione che ha fatto molto parlare e che ha visto trionfare dei veri e propri capolavori. Ecco quali sono i film vincitori del Festival di Cannes 2019.

Vincitori Festival di Cannes 2019: la lista di tutti i film

La giuria, presieduta da Alejandro González Iñárritu e composta da Yorgos Lanthimos, Elle Fanning, Kelly Raichardt, Pawel Pawlikowski, Enki Bilal, Mainouna N’Diaye, Robin Campillo, Alice Rohrwacher, ha assegnato gli ambiti premi della kermesse francese: