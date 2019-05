Amici 18, Rudy Zerbi e Giordana Angi finalmente insieme: la foto fa impazzire Instagram. Ecco lo scatto pubblicato dal prof di canto, che ha fatto impazzire i fan.

Si conclusa da qualche giorno la diciottesima edizione di Amici di Marie De Filippi. A trionfare è stato Alberto Urso, il lirico che ha conquistato tutti col suo talento e la sua umiltà. Seconda classificata, la cantautrice Giordana Angi, che nel corso della trasmissione ha incantato tutti con la sua voce e i suo testi. O meglio, quasi tutti. Giordana non ha mai fatto impazzire il professore di canto Rudy Zerbi, che l’ha sempre definita ripetitiva e monotona in ogni pezzo. Le discussioni però sembrano far parte del passato ormai. Lo dimostra una foto postata proprio da Rudy sul suo Instagram. Diamo un’occhiata.

Amici 18, Rudy Zerbi e Giordana Angi, pace fatta: ecco la foto che ha spiazzato i fan

Rudy Zerbi e Giordana sono stati i protagonisti di una delle “coppie rivali” di questa edizione di Amici. Tra il prof e la concorrente, gli scontri erano all’ordine del giorno. La cantante non è riuscita in nessun modo a farsi amare da Rudy, nonostante quest’ultimo abbia sempre riconosciuto il valore dei suoi inediti. Ma i rancori tra i due sembrano essere finiti insieme al programma. Non ci credete? Date un’occhiata qui:

Ebbene sì! Rudy ha pubblicato una foto con la sua “odiatissima” Giordana, con tanto di in bocca al lupo per la sua carriera. Un gesto che ha fatto impazzire i fan, che finalmente hanno potuto assistere alla tregua tra i due. Una foto che ha incuriosito tutti, compresi due volti noti della musica. Il primo è Gianni Morandi, che chiede esplicitamente se i due hanno fatto pace. C’è poi il commento divertito dell’altro prof di canto di questa edizione, Stash dei The Kolors:

Insomma, come si dice? Tutto è bene quel che finisce bene! In bocca al lupo a Giordana da parte di tutti noi.