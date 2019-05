Pomeriggio 5, anticipazioni GF: ecco chi incontrerà stasera Francesca De André. Lo ha appena annunciato Barbara D’Urso a Pomeriggio 5.

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello 16. E, come di consueto, nell’appuntamento pomeridiano di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso regala ai telespettatori qualche anticipazione sulla puntata. “Stasera accadranno molte molte molte cose!”, ha dichiarato la padrona di casa. Le anticipazioni di oggi, 27 maggio 2019, riguardano ancora una volta Francesca De André, una delle concorrenti più discusse di questa edizione. Per lei, stasera, si preannuncia un’altra puntata non proprio semplicissima. Ecco chi entrerà questa sera in Casa per un confronto con la concorrente.

Per tutte le ultime news e anticipazioni sulla nuova puntata del Grande Fratello 16 CLICCA QUI

Pomeriggio 5, anticipazioni GF: Francesca De André incontrerà Giorgio dopo il tradimento

Ebbene sì, l’ennesimo lunedì complicato per Francesca De Andrè. Per la concorrente del Grande Fratello non mancano i colpi di scena. Dopo lo choc della scorsa puntata, in cui la De André ha scoperto in diretta di essere stata tradita dal suo fidanzato Giorgio Tambellini, una nuova prova per lei questa sera. Barbara D’Urso ha appena annunciato a Pomeriggio 5 che entrerà in casa, di nuovo, il suo fidanzato Giorgio, per un nuovo confronto con lei. Un confronto acceso, considerando che avviene dopo la scoperta del tradimento. Cosa succederà? Non è la prima volta che il ragazzo entra nella casa: c’è già stato un chiarimento tra i due, dopo le foto con l’influencer Rosi Zamboni apparse sui giornali. Stavolta però, c’è una nuova accusa di tradimento. Come si comporterà Giorgio? Chiederà perdono alla sua Francesca, o confesserà? Ma non è tutto. Barbara D’Urso annuncia che dopo l’uscità di Vladimir, entrerà in Casa per qualche settimana la bellissima Taylor Mega. Come la prenderanno i ragazzi? Infine, l’annuncio di una sorpresa per Kikò: c’entra Ambra! Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire tutte le novità!