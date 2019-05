Come sono stati gli ascolti Tv di domenica 26 Maggio? Quale programma sarà riuscito a prevalere sugli altri? Ecco tutto nel minimo dettaglio.

Domenica 26 maggio i programmi televisivi sono stati davvero eccezionali. Oltre, infatti, i classici appuntamenti della domenica sera, sono andati in onda altrettanto programmi del tutto inediti. Ebbene. Quale di essi, quindi, avrà prevalso sugli altri, riuscendo quindi ad aggiudicarsi la ‘vittoria’ della serata? Sia chiaro, ovviamente parliamo sempre in termini televisivi. Quale programma, quindi, ha conquistato di più il popolo italiano? Scopriamo tutto nel dettaglio. Ma procediamo dapprima con ordine. Cerchiamo di capire, infatti, i programmi di ogni singola rete televisiva.

Ascolti Tv, domenica 26 Maggio: i dati auditel dei programmi di ieri sera

Su Rai Uno è andato in onda un nuovo appuntamento con Che Tempo che Fa. La puntata di ieri dello show di Fabio Fazio, accompagnato da Luciana Litizzetto e Filippa Lagerback, è stata totalmente imperdibile. Così come la nuova puntata di New Amsterdam su Canale 5. Ovviamente, però, altrettanto incredibili sono stati i programmi andati in onda sulle altre reti. Su Rai Due, infatti, è andata in onda una nuova puntata della fiction america NCIS. Mentre su Rai Tre, il classico appuntamento con In nome di mia figlia. Altrettanto eccezionali e formidabili i restanti programmi Mediaset. Su Rete Quattro, infatti, è stato trasmesso il memorabile film storico Il Gladiatore. Mentre su Italia Uno, Mission Impossible-Rougue Nation. Ebbene. Con tutti questi appuntamenti imperdibili, quale programma sarà riuscito a prevalere su un altro? Che Tempo che Fa sarà riuscito a mantenere lo scettro come le settimane scorse? Assolutamente si. Lo show di Rai Uno, infatti, ha totalizzato uno share pari al 16,3%. La fiction di Rai Due, invece, il 6,8%. Ed, infine, su Rai Tre, il film ha conquistato circa il 5,7%. Niente male, inoltre, gli ascolti Mediaset. Il Gladiatore ha totalizzato, infatti, il 5,5%. New Amsterdam su Canale 5 l’8,8%. Ed, infine, il film su Italia Uno il 6%.