Tante richieste sono state accontentate al Grande Fratello, tuttavia stavolta Barbara D’Urso frena una richiesta importante da parte di Francesca.

Come la settimana scorsa, la puntata del Grande Fratello è iniziata con la vicenda di Francesca De Andrè e del suo, ormai ex, Giorgio Tambellini. La ragazza per tutta la settimana ha chiesto al reality di poter mettere a sua disposizione l’audio della telefonata tra l’ex e la ragazza mora con cui l’ha tradita. Questo audio è stato ascoltato inizialmente dalla sorella della De Andrè che, per motivi di argomentazioni troppo pesanti, non è stato rivelato. Ma Francesca non si è arresa. Tutta la settimana l’ha vissuta pensando continuamente a quella famosa telefonata che spiega tutto e che sicuramente le chiarirà tutti i dubbi. La De Andrè, completamente distrutta dalla situazione, è stata accontentata. Nella puntata andata in onda stasera la concorrente avrà finalmente la possibilità di sentire ciò che stesso Giorgio Tambellini ha confessato all’amica della De Andrè, Alessandra.

Grande Fratello, Barbara D’Urso frena Francesca: ecco cos’è successo

Dopo aver fatto raggiungere la Mistery Room, Francesca viene coinvolta positivamente dall’incontro con la sua migliore amica Alessandra. La conduttrice rivela a Francesca che nella stanza è presente l’audio della telefonata. Tuttavia la D’Urso non può permettere alla concorrente di sentire quelle parole, anche troppo specifiche e dettagliate, di quell’audio che descrive la serata che ha coinvolto Giorgio e la famosa ragazza mora. Purtroppo le dichiarazioni sono troppo forti e la De Andrè al momento è una mina troppo pericolosa e di conseguenza non può venire a conoscenza del contenuto della telefonata. La ragazza è rimasta molto delusa dal fatto che la sua richiesta non è stata accontentata. Tuttavia c’è altro ancora che la puntata ha da rivelare.