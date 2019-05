Barbara D’Urso, è successo prima della diretta del GF di questa sera: proprio a poche ore dall’inizio della trasmissione…

Barbara D’Urso, l’episodio a poche ore dalla diretta del Grande FratelloBarbara D’Urso si prepara a questa nuova puntata del Grande Fratello. Il suo Grande Fratello che sta riscuotendo un bel po’ di successo con record di ascolti che si susseguono di volta in volta. Questa sera, stando alle anticipazioni, ci sarà anche Taylor Mega. Stando a quanto si apprende, la bella e bionda influencer rimarrà nella casa per una settimana. Probabilmente, Barbara D’Urso ha voluto dare un tocco di femminilità alla casa in vista di questi ultimi giorni.

Barbara D’Urso Mark Caltagirone: cos’è successo prima della diretta del GF

Abbiamo già parlato del profilo fake di Mark Caltagirone che si aggira sui social. Su Instagram, in particolar modo. Beh, è proprio di quel profilo che torniamo a parlare perché, a quanto pare, proprio non vuole arrendersi. Anche adesso che tutti, sui social, l’hanno smascherato, lui continua a postare foto, storie, frasi enigmatiche… insomma, diciamo che ci ha preso gusto.

Poco prima della diretta del Grande Fratello di questa sera di lunedì, 27 maggio 2019, Barbara D’Urso ha postato un’immagine su Instagram con i 7 look delle puntate precedenti. Gli outfit, molto interessanti e particolari, hanno riscosso un bel po’ di successo. E infatti, tra i tanti commenti, c’era anche quello di quel Mark Caltagirone. L’account fake che continua a prendere in giro diverse persone. La maggior parte, però, ha capito il gioco ‘malato’ che si nasconde dietro quei commenti e risponde: “Ma guarda che lo sappiamo che sei un account fake”, oppure: “Vuoi continuare a prenderci in giro?”. Insomma, questo il tenore dei commenti che si susseguono al fake. Barbara D’Urso, manco a dirlo, non l’ha nemmeno calcolato. La conduttrice sa bene che dietro quell’account c’è una persona che vuole prendere in giro un po’ tutti e quindi non gli da proprio importanza. Una persona che, nonostante tutto quello che è successo e le dichiarazioni rilasciate da Barbara D’Urso in persona sulla vicenda, continua a commentare…

Tuttavia, l’episodio diventa imbarazzante perché ci sono ancora persone che, a differenza di Barbara, gli danno importanza lasciando dei ‘mi piace’ ai suoi commenti. In questo modo, non si fa che continuare a dargli carica. Speriamo soltanto che con queste parole siamo riusciti a far capire a qualcuno che quello è soltanto un account fake che sta raggirando tutti.

