Bianca Guaccero è finita nel polverone del caso di Pamela Prati? A quanto pare sì e non per volontà sua. Il volto di Detto Fatto è stata associata alla vicenda del finto matrimonio per colpa di un video che gira sui social. Nel filmato in questione, la conduttrice canta nel ristorante romano Casanova, locale di Eliana Michelazzo e Donna Pamela, oltretutto nominato nell’ultima intervista da Pamela Prati: “festa all girls” compare nel video. Il web si è rivoltato ed ha accusato Bianca Guaccero di essere coinvolta nella vicenda Prati – Caltagirone: lo sfogo su Instagram della conduttrice mette in chiaro le cose.

Bianca Guaccero tramite Instagram ha fatto un lungo sfogo su quanto sta accadendo nelle ultime ore, dopo la pubblicazione del video che la ritrae nel locale di Donna Pamela ed Eliana Michelazzo. La conduttrice di Detto Fatto spiega di essere sconvolta per quanto sta accadendo e per la cattiveria che si sta scatenando sul suo conto.

“Mi sono ritrovata coinvolta improvvisamente in una vicenda, che non merita parole, per il fatto di essere stata cliente di un ristorante pubblico”, spiega la donna. Ha confessato di conoscere Donna Pamela perchè era la proprietaria del ristorante dove qualche volta ha cenato con amici e parenti. La Guaccero ha sottolineato che nel video in cui canta, non era una festa tra ragazze, ma una cena con amici in cui si è divertita a cantare. “Io non ci sto a chi manipola le cose a vantaggio di uno scoop in più. L’ingiustizia è una cosa che il mio cuore non sopporta”, ha dichiarato la conduttrice televisiva.

Ha definito le voci che girano sul suo conto ed il video in questione come “mezzucci bassi e disonesti”: Bianca Guaccero non ha nulla a che fare con la “triste storia” (così definita da lei) che riguarda Pamela Prati.

