È una delle fashion blogger più seguite sul web e non solo: Chiara Biasi ha più di 2 milioni di followers ed il successo alle stelle. Ha costruito la sua carriera seguendo le orme dell’influencer sua amica, Chiara Ferragni: è nota anche per le sue storie d’amore con i vip. La Biasi è nota anche per essere stata il volto di marchi internazionali molto famosi come Patrizia Pete, l’Oreal e Northland. Al momento la blogger si trova ad Ibiza con le amiche: regala ogni giorno scatti bollenti, oggi ne ha regalato uno nuovo. Scopriamolo insieme.

Chiara Biasi stesa a letto in costume: il dettaglio non passa inosservato

Ogni giorno fa alzare la temperatura ai suoi followers: Chiara Biasi è sempre stata bellissima. Viso travolgente e fisico mozzafiato: la friuliana questa mattina ha pubblicato uno scatto appena sveglia, stesa su un lettino. È in costume ed è stesa con la pancia in giù: un sorrisetto malizioso rende la foto ancora più interessante.

Oltre le belle forme che l’influencer ha messo in mostra, c’è un dettaglio che non è passato inosservato: la scritta sul polso di Chiara Biasi rappresenta esattamente il suo stato d’animo. “LIBERA” sul posto in stampatello sottolinea il periodo felice che sta vivendo la fashion blogger, come dimostrano gli scatti e le Instagram stories che pubblica. La giovane e bella friuliana ha lasciato alle spalle la sua storia con il calciatore Simone Zaza e si sta dedicando alla sua vita per sentirsi, come si è scritta sulla pelle, veramente libera.

