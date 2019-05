Diletta Leotta sexy mentre fa shopping: il completo che prova è hot, scollatura mozzafiato. La conduttrice si riprende in cabina prova. Ecco le immagini “bollenti”.

Diletta Leotta è un vero e proprio sogno per gli italiani. La sexy conduttrice di Sky è diventata in pochi anni una delle donne più desiderate e amate dagli uomini italiani. E non solo dagli amanti dello sport. La Leotta, infatti, è seguitissima anche sui social. Merito delle foto e dei video con cui la bella bionda delizia i followers di Instagram. Diletta ama condividere con i fan vari aspetti della sua vita: dagli scatti lavorativi, a quelli privati. Pochi giorni fa, alcune foto mentre giocava a tennis. Cosa ha fatto oggi la bella Leotta? Una delle attività più amate dalle donne: shopping! Ma il vestito che ha provato non è passato inosservato ai fan. Diamo un’occhiata insieme.

Diletta Leotta sexy in cabina prova: la scollatura lascia i fan senza parole

Diletta Leotta continua a far girare la testa ai suoi fan. Basta poco alla conduttrice per attirare l’attenzione dei numerosi followers di Instagram. Come avrà fatto oggi? Ebbene, utilizzando la sua arma migliore: la sua indiscutibile bellezza. Oggi la sexy Diletta si è concessa qualche ora di shopping. A farcelo capire è stata proprio lei, postando dei video direttamente dalla cabina prova di un negozio. Cosa stava provando? Vedetelo con i vostri occhi:

Un completo rosa per la bellissima Diletta, che mette in risalto il corpo perfetto della giornalista. Gli occhi dei fan, naturalmente, sono caduti sulla profonda scollatura, che mostra le notevoli forme della Diletta nazionale. Un outfit che i followers della Leotta avranno sicuramente promosso, magari rispondendo alla loro beniamina nelle Instagram Stories. Che dite, Diletta avrà acquistato il completo che ha provato? In ogni caso, per noi è promossa! Come sempre!