Elisabetta Gregoraci Instagram: alza la gamba e la posa diventa bollente. L’ex di Flavio Briatore si mostra più sexy che mai.

È una delle donne più belle della nostra tv. Alta, mora e orgogliosamente calabrese, Elisabetta Gregoraci è tra le showgirl più amate di sempre. Merito della sua indiscutibile bellezza, senza dubbio. Ma non solo. Sono in molti ad apprezzare la spontaneità e la solarità di Elisabetta.

Da tantissimi anni oramai Elisabetta tiene compagnia i telespettatori italiani con le sue partecipazioni a diversi programmi televisivi. Numerosi gossip, in passato, l’hanno vista protagonista per sua relazione con l’oramai ex marito e, padre di suo figlio, Flavio Briatore. Dopo la sofferenza per la separazione, però Elisabetta è tornata alla carica e ha continuato a farsi spazio nel mondo della tv arricchendo la sua carriera. Ma anche sui social è molto attiva.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!

Elisabetta Gregoraci Instagram: alza la gamba e la posa diventa bollente

L’ex moglie di Flavio Briatore dimostra di essere sempre più bella, sia sui social che in tv. Il suo profilo Instagram è seguitissimo. Conta circa 980 mila followers, che nella giornata di ieri hanno potuto ammirare uno scatto mozzafiato di Elisabetta. La foto è bianco e nero e la showgirl è seduta in una posizione che mette in evidenza le sue bellissime gambe. Ma ciò che balza agli occhi è anche il suo sorriso:

Commenti di apprezzamento provenienti da uomini, ovviamente, ma non solo. Sono anche le donne ad amare molto Elisabetta, considerata una delle donne più semplici e umili della nostra tv. Un mix di sensualità e eleganza: Elisabetta sa essere sexy, senza risultare mai volgare.