Finale Amici 18: dopo la proclamazione del vincitore della categoria danza Rafael Quenedit, è scoppiata una polemica social, ecco perché.

Sabato 25 Maggio è andata in onda la Finale di Amici 18. Giunto alla sua ultima puntata, lo show ha visto trionfare Alberto Urso, il giovane tenore siciliano. Ma non solo. Perché l’appuntamento di sabato è stato ricco di colpi di scena. E di momenti davvero esilaranti ed incredibili. A partire dal comico siparietto di Ilary Blasi con Silvia Toffanin. Fino all’arrivo del messaggio di Francesco Totti a sua moglie. Ma, come dicevamo, non è accaduto solo questo. Oltre, infatti, alla vittoria aggiudicata ad Alberto, altrettanto importanti sono stati gli altri premi aggiudicati. Giordana Angi, la seconda classificata, ha vinto il premio della Tim. Rafael, invece, è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria della categoria danza. Ma vediamo cos’è accaduto subito dopo la messa in onda della puntata.

Finale Amici 18: scatta la polemica social subito dopo la vittoria di Rafael

Subito dopo la messa in onda della diretta, è scattata una vera e propria polemica social sulla vittoria di Rafael nella categoria danza. Sia ben chiaro, gli utenti di Instagram non discutono affatto il titolo ricevuto dal cubano. E, soprattutto, non mettono affatto in dubbio il suo talento. Piuttosto, però, criticano ampiamente il trattamento riservato per Vincenzo Di Primo, quarto classificato del talent. Stando ai diversi commenti apparsi sul web, infatti, anche il ballerino siciliano avrebbe meritato un riconoscimento in più. Eccone alcuni:

Insomma, la polemica social è sorta principalmente per questo motivo. La bravura di entrambi i ballerina è, quindi, indiscussa. Ma, a detta di molti followers del programma, anche Vincenzo avrebbe meritato qualche riconoscimento in più. Voi che ne pensate?