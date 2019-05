GF 16 Anticipazioni: dopo Vladimir Luxuria, che lascerà il reality questa sera, sarà Taylor Mega a entrare nella Casa più spiata d’Italia nel corso della puntata di stasera.

Questa sera ci sarà una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello 16. Come sempre, anche nell’appuntamento di stasera non mancheranno i colpi di scena. Il primo, clamoroso, riguarda Francesca De André, che avrà un nuovo confronto col suo ex fidanzato Giorgio. Ma quest’ultima non sarà l’unico ad entrare nella Casa questa sera. C’è qualcuno che prenderà il posto di Vladimir Luxuria, diventando “concorrente” del reality per qualche settimana. Di chi si tratta? Della sexy e irriverente Taylor Mega. Scopriamo di più sul suo ingresso.

Per scoprire tutte le anticipazioni dettagliate sul Grande Fratello 16 e tutte le curiosità sulla puntata di questa sera CLICCA QUI

Gf 16 Anticipazioni: Taylor Mega entrerà nella Casa per qualche settimana

A lanciare lo scoop, è stata la padrona di casa, Barbara D’Urso, durante la puntata di oggi di Pomeriggio 5. È già capitato in questa edizione che alcuni personaggi entrassero nella Casa solo per qualche settimana: prima il provocatorio farmacista Alberico Lemme, poi Guendalina Canessa, e per finire Vladimir Luxuria. Quest’ultima lascerà la casa questa sera: ciò vuol dire che ci sarà un sostituto..Chi sarà la prossima ospite dei ragazzi? Ebbene, la sexy Talor Mega. La biondissima influencer farà il suo ingresso nella Casa durante la puntata di stasera 27 maggio 2019. Come la prenderanno i concorrenti? Qualcosa ci dice che, per quanto riguarda gli uomini, Taylor sarà una gran bella sorpresa! Sarà curioso scoprire come sarà l’accoglienza delle donne della Casa. Anche perché, come ben sappiamo, la Mega non ha di certo un caratterino mansueto. Porterà scompiglio nel reality il nuovo ingresso? Non ci resta che scoprire i prossimi sviluppi. Appuntamento a questa sera su Canale 5 per seguire le novità in diretta.