GF16, Erica Piamonte e Gianmarco Onestini sempre più vicini nella notte. Cosa dirà Gaetano del feeling che si è creato tra i due inquilini nella casa?

Nella casa del Grande Fratello continuano a delinearsi e consolidarsi i rapporti tra gli inquilini. In questi giorni a saltare all’occhio è sicuramente il feeling sempre più forte tra Erica Piamonte e Gianmarco Onestini. I due sono molto amici e si definiscono tali, ma nelle ultime ore la loro vicinanza è diventata sospetta agli occhi del pubblico. Che stia nascendo qualcosa di più di un semplice affetto fraterno? Erica, lo ricordiamo, ha avuto un flirt nella casa con Gaetano Arena, che dopo aver abbandonato il gioco, le ha promesso di aspettarla fuori. Ma ora lei, che fino a una settimana fa aveva occhi solo per Gaetano, sembra interessata al bel Gianmarco.

GF16, abbracci e massaggi tra Erica e Gianmarco

Erica e Gianmarco si sono molto avvicinati in questi giorni, facendo dubitare tutti che la loro non sia più solo una semplice amicizia. Gli ultimi siparietti tra i due sono stati infatti pieni di piccole provocazioni. Prima i due ragazzi hanno giocato e si sono stuzzicati mentre preparavano la pizza, poi Erica si è divertita a spalmare l’olio sulla schiena di Gianmarco, facendogli un massaggio. “Ti diverti, eh?”, l’ha stuzzicata lui. Insomma, il fratello di Luca Onestini sembra apprezzare le coccole di Erica, pur definendola solo un’amica. Resta ora da vedere se nella puntata di stasera ci sarà una reazione a questo feeling da parte di Gaetano, che ha promesso a Erica di aspettarla fuori per continuare la storia nata sotto le telecamere del GF.

Grande Fratello, amicizie pericolose

Nella puntata che andrà in onda questa sera, Erica e Gianmarco dovranno sicuramente dare conto al pubblico del loro avvicinamento, ma non saranno i soli. Anche Francesca De Andrè e Gennaro sono sempre più uniti, dopo il litigio dei giorni scorsi, e stasera dovranno sicuramente confrontarsi sul loro rapporto davanti a Barbara D’Urso e ai telespettatori. Che sia l’inizio di due nuovi amori? Non si sa, per ora non possiamo far altro che aspettare l’evolversi degli eventi, a cominciare dalla diretta di questa sera.

