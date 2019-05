Chi è Manuel Galiano, il corteggiatore di Giulia Cavaglia e la possibile scelta a Uomini e Donne.

Manca molto poco alla scelta di Giulia Cavaglia, la tronista di Uomini e Donne scelta da Maria De Filippi dopo che era stata rifiutata da Lorenzo. Oggi Giulia si trova ad arrivare alla fase finale del programma con due corteggiatori, Giulio e Manuel Galiano. La scelta dell tronista di Uomini e Donne non avverrà al castello, ma in studio, come si è sempre fatto dopo aver trascorso un paio di giorni nella villa. Allora, visto che manca così poco, conosciamo meglio chi è Manuel Galiano, il corteggiatore di Giulia arrivato alla scelta.

Chi è Manuel Galiano, la possibile scelta di Giulia Cavaglia

Giulia Cavaglia e Manuel si conoscevano già, solo di vista, prima dell’inizio del programma. I due si erano incrociati in una discoteca 3 anni prima e quando Manuel da corteggiatore ha sceso le scale di Uomini e Donne e ha trovato Giulia l’ha preso come un segno del destino. Manuel ha 27 anni, classe 1992 è nato a Savona e ha avuto una ricca e fortunata carriera nel mondo del calcio. Forse proprio legato al calcio Manuel ha un tatuaggio con il numero 28 sulla spalla, ma ha anche una Mano di Fatima e una stella tatuata. Manuel Galiano ha raccontato a Giulia Cavaglia di provenire da una famiglia molto umile e che, negli anni, è dovuto maturare velocemente per poter pagare le tasse e proseguire la sua vita aiutando anche la famiglia. Ma non finisce qui, Manuel ha anche una carriera da cantante rapper e, essendo amico di El Shaarawy, gli ha persino dedicato una canzone intitolata El92. Manuel si è poi trasferito in America, precisamente a Seattle dove ha conseguito un master in management sportivo. Proprio in America ha anche giocato a calcio lungamente. In televisione lo abbiamo visto nel 2018 come tentatore di Temptation Island.

