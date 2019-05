L’ex velina di Striscia la Notizia Melissa Satta si lascia immortalare in costume. Con il lato B in bella mostra, lo scatto su Instagram è davvero bollente.

Nonostante siano passati gli anni dalla sua apparizione a Striscia la Notizia, Melissa Satta è rimasta nel cuore di tutti gli italiani. Con una bellezza invidiabile, l’ex moglie di Kevin Prince Boateng ha fatto davvero tanta strada nel mondo dello spettacolo. E vedendo le sue forme, la sua trasparenza e semplicità non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Nonostante, infatti, la sua carriera televisiva sia ancora ricca di impegni lavorativi, Melissa coltiva contemporaneamente la sua carriera da modella. Tantissimi, infatti, sono i brand che vogliono l’ex velina come loro testimonial. Insomma, con Melissa il successo è, senza alcun dubbio, assicurato.

Melissa Satta in costume: la posa bollente su Instagram

Non è assolutamente la prima volta che parliamo di uno scatto audace della bellissima Melissa Satta. Tuttavia, però, ogni volta l’ex velina di Striscia la Notizia offre elementi completamente nuovi e, soprattutto, bollenti. Come l’ultima foto, pubblicata poche ore fa, su Instagram. Sarà senza alcun dubbio la testimonial di questa linea di costumi da bagno. E così, per pubblicizzarla, Melissa si lascia immortalare in costume. Quale dimostrazione migliore se non indossare in prima persona l’elemento che si sta pubblicizzando? È, infatti, proprio questo il suo intento. Tuttavia, però, è impossibile non notare la sua posa bollente. Con il Lato B in bella mostra, l’ex velina ha fatto salire la temperature di tutti i suoi followers. È davvero un peccato, quindi, non poter leggere i loro commenti. In ogni caso, comunque, il successo è davvero assicurato.