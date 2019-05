Grande Fratello 16, Micheal Terlizzi gay ? La clamorosa rivelazione di Deianira Marzano. Ecco la chat postata nelle sue Instagram Stories

È stato uno dei temi più discussi di questa edizione del Grande Fratello. Parliamo della presunta omosessualità di uno dei concorrenti del reality, Micheal Terlizzi, figlio dell’ex naufrago de L’isola dei famosi Franco Terlizzi. A lanciare l’insinuazione, un’ex concorrente del GF, Cristian Imparato. Molti si sono espressi sulla complicata questione, come l’ex concorrente Guendalina Canessa. Ultima a dire la sua, è stata Deianira Marzano, molto conosciuta sul web. Deianira ha appena pubblicato delle chat che, se fossero vere, sarebbero una prova dell’eterosessualità di Micheal. Scopriamo di che si tratta.

Grande Fratello 16, Micheal Terlizzi gay? Deianira Marzano pubblica alcune clamorose chat

Cosa c’entra Deianira Marzano con Micheal Terlizzi? Ve lo diciamo subito. La nota influencer, famosa per essere schietta e senza peli sulla lingua, si è mostrata in alcune Instagram Stories con Manila Boff, modella e ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ebbene, quest’ultima avrebbe avuto un flirt con il bel Terlizzi, o, in ogni caso, degli scambi di messaggi non proprio amichevoli. La ragazza l’aveva già raccontato ai suoi follower di Instagram qualche tempo fa, proprio quando la voce dell’omosessualità di Micheal iniziava a trapelare. Ma è stata Deianira a rendere pubbliche queste chat, postandole proprio nelle sue storie di Instagram qualche ora fa. Date un’occhiata:

Insomma, pare proprio che il timido Micheal, in questa chiacchierata con Manila, ci stesse provando con lei. Una prova questa, che, se fosse reale, metterebbe a tacere una volta per tutte le voci di una possibile omosessualità. Ma, si sa, al Grande Fratello i colpi di scena non finiscono mai!