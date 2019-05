Nicole Mazzocato risponde alle parole del suo ex Fabio Colloricchio, che durante la sua permanenza sull’Isola dei Famosi spagnola, ha definito la loro storia “Un inferno”.

Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio sono sicuramente una delle coppie più amate dai fan di Uomini e Donne. Il loro amore, nato sotto i petali dello show di Canale 5, è durato ben 4 anni ed è finito da poco tempo. Ora Fabio sta vivendo un’incredibile esperienza nella versione spagnola dell’Isola dei Famosi, ‘Supervivientes’, e qualche giorno fa si è lasciato andare ad alcune rivelazioni sulla storia con Nicole, definendola ‘un inferno’. Le sue parole avevano letteralmente lasciato a bocca aperta i sostenitori della coppia, che hanno subito chiesto conto a Nicole delle dichiarazioni di Fabio. La modella ha risposto tramite le sue Instagram Stories.

La replica di Nicole Mazzocato alle parole di Fabio Colloricchio

Nicole Mazzocato è rimasta molto sorpresa dalle parole del suo ex Fabio Colloricchio, che ha definito la storia con lei molto difficile e pesante, e lo ha fatto sapere in una Instagram Story. Alla domanda di un fan sul perché delle parole di Fabio, Nicole ha risposto: “Non so perché parli così, sarà per la fame o per il programma”. L’ex corteggiatrice ha dichiarato che la storia tra lei e Fabio si è conclusa bene e che i due sono in ottimi rapporti. Pare anche, così come raccontato dalla stessa Nicole, che il suo ex l’abbia salutata affettuosamente prima di partire per la sua nuova avventura televisiva, ragion per cui lei non si spiega in nessun modo le sue dure parole.

Fabio e Nicole, una storia di 4 anni tra alti e bassi

Le parole di Fabio Colloricchio su Nicole hanno lasciato di stucco la sua ex, che ha sottolineato come i due fossero in ottimi rapporti fino a poco tempo fa. La fine della loro storia ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i fan che credevano nel loro amore, ma di certo non è stata totalmente un fulmine a ciel sereno. Nei 4 anni di relazione, infatti, i due hanno avuto più di un momento di crisi e si sono anche lasciati per un lungo periodo, per poi ricucire il loro amore. La rottura tra i due sembra attualmente davvero definitiva.

