Oroscopo di lunedì 27 maggio.

Siamo ad un nuovo appuntamento con l'oroscopo! Anche oggi 25 maggio

Oroscopo di oggi 27 maggio: segno per segno

Scopri qui qual è l'oroscopo del giorno, cosa prevedono le stelle e i pianeti per te e che influenza avranno i pianeti sul tuo umore.

Ariete

Cari Ariete. Oggi giornata positiva nel campo del lavoro e della carriera. Avete tutte le carte in regola per programmare il vostro futuro. Vi piacciono le nuove sfide, ma non dovete avere fretta di ottenere risultati. Ci sarà poi tempo per pensare anche all’amore.

Vip del segno dell’Ariete: Cesare Cremonini, Gianluca Grignani

Toro

Buongiorno a tutti i Toro! Oggi potrebbe arrivare una delusione in campo professionale. State sempre in guardia e datevi da fare. Molto presto potrete raccogliere i frutti del vostro lavoro, arriveranno grandi e piccole soddisfazioni per i vostri sacrifici.

Possibili emozioni d’amore dietro l’angolo.

Vip del segno del Toro: Laura Pausini, Andrea Pirlo

Gemelli

Cari Gemelli. Oggi siete abbastanza sottotono. Non sprecate molte energie e cercate di recuperare la forma fisica dovuta alla Luna accanto a Nettuno. Nel campo del lavoro, cercate di studiare le persone del vostro ambiente professionale: colleghi, ex collaboratori, superiori..

Per quanto riguarda l’amore, qualcuno vi pensa e vi sta cercando ma voi non ne volete sapere.

Vip del segno dei Gemelli: Raffaella Carrà, Paolo Bonolis

Cancro

Oggi per i Cancro potrebbe essere una fase di nuovi inizi. Si prospetta una ripresa fortunata dovuta a nuove iniziative che avete in mente. Potrebbero nascere occasioni di nuovi viaggi che indicano nuovi percorsi, magari all’estero. Siete favoriti principalmente nelle iniziative con nuove persone e progetti lontani.

Vip del segno del Cancro: Fabio Volo, Alba Parietti

Leone

Dopo una pausa di riflessione, è arrivato il momento di agire. Potrebbero arrivare diverse novità nel campo del lavoro, magari qualche intoppo da superare a cominciare da oggi. Inizia una fase in cui siete stimolati dal cambiamento e dalle nuove iniziative. Avete voglia di rinnovarvi: nuovi guadagni, collaborazioni. Ma anche nell’amore.

Vip del segno del Leone: Federica Pellegrini, Mario Balotelli

Vergine

Buongiorno cari Vergine. Questo giorno per voi indica che avete bisogno di una pausa di riflessione prima di prendere una decisione importante. Siete molto nervosi e ciò non aiuta a risolvere questioni e a tenere le cose sotto controllo, come siete abituati a fare. Guardatevi bene intorno. Positività, invece, per quanto riguarda l’amore e la passione.

Vip del segno della Vergine: Maurizio Costanzo, Sophia Lauren

Bilancia

Cari Bilancia. Oggi potreste avere un calo fisico. Cercate di risparmiare energie e di essere più attenti alla vostra salute. Avete voglia di cambiamenti e ricambi: conoscere nuove persone, iniziare collaborazioni. Potrebbero arrivare novità positive in campo professionale. Avete fatto un passo avanti rispetto all’inizio del mese e adesso avete nuovi progetti su cui puntare.

Vip del segno della Bilancia: Francesco Totti, Monica Bellucci

Scorpione

Se avete intenzione di iniziare una nuova storia d’amore, sarà meglio rivalutare tutto perchè non è questo il giorno adatto per un nuovo inizio. Avete bisogno di mettere ordine nella vostra vita. Non è un periodo positivo, soprattutto in amore. Tante discussioni e pensieri per la testa. Cominciate nel dare importanza a ciò che più vi interessa.

Possibilità novità lavorative in questa fine del mese.

Vip del segno dello Scorpione: Biagio Antonacci, Carlo Verdone

Sagittario

Cari Sagittario. Questo è il momento di prendervi del tempo e riflettere prima di prendere decisioni importanti nel campo professionale. Potreste essere vittime di un abbaglio. Il lavoro vi provoca forte stress. L’ideale sarebbe una pausa lontano da tutto. Cercate di concentrarvi su voi stessi, ma senza perdere di vista ciò che vi circonda.

Vip del segno del Sagittario: Gianni Morandi, Maria de Filippi

Capricorno

Le stelle sono dalla vostra parte ma avete poca sintonia con le persone che vi circondano, in particolare nel campo del lavoro. Ma siete abituati a prendere decisioni in solitudine.

Per quanto riguarda l’amore, cercate di recuperare la serenità di coppia vivendo il presente. L’estate che verrà sarà molto intensa.

Vip del segno del Capricorno: Cristian De Sica, Enrico Mentana

Acquario

Periodo di forti cambiamenti. Siete in una fase di riflessione soprattutto nel lavoro, dove vivete una situazione che non vi piace da molto tempo e la cosa è diventata pesante. Avete bisogno di parlare. Anche in famiglia potreste avere discussioni che generano rabbia.

Ottimo giorno per intraprendere nuovi affari.

Vip del segno dell’Acquario: Leonardo Pieraccioni, Vasco Rossi

Pesci

Siete persone costanti, pazienti e insistenti. Tuttavia avete delle prove da superare ancora ma da domani si avvicina il vento del cambiamento. Sta per iniziare un periodo completamente nuovo e presto arriverà anche l’amore! Vi sentite sereni, soprattutto se avete interrotto una storia che vi faceva soffrire. Ma allo stesso tempo siate consapevoli che è ancora troppo presto per rituffarsi in una nuova storia. Quando un periodo finisce, uno nuovo inizia. Però dovete rilassarvi.

Vip del segno dei Pesci: Matteo Salvini, Claudio Bisio